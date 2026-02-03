IVe édition des Assemblées annuelles des services du Budget: un espace pour réfléchir à la réussite de la décentralisation financière

La ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako, a présidé la cérémonie d’ouverture de la IVe édition des Assemblées annuelles des services du Budget, mardi 3 février 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Economie et des Finances, à travers sa direction générale du budget (DGB), organise les 3 et 4 février 2026, la IVe édition des assemblées annuelles des services du budget (AASB), autour du thème : « Rôle et place de la direction générale du budget dans le processus de décentralisation : acquis, enjeux et perspectives dans l’accompagnement des collectivités territoriales ». C ’est la ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, le mardi 3 février 2026, à Ouagadougou.

La directrice générale du budget, Brigitte Marie Suzanne Compaoré, a indiqué que ces AASB constituent un cadre d’expression de la vision managériale, permettant d’évaluer annuellement et objectivement le chemin parcouru. Elle a indiqué que le choix du thème de l’édition 2026 n’est pas un fruit du hasard. Depuis plusieurs années, a-t-elle expliqué, le Burkina Faso s’est résolument engagé dans une réforme profonde de son système de gouvernance territoriale à travers la mise en œuvre de la décentralisation.

Pour elle, cette politique vise à rapprocher l’administration des citoyens, renforcer la gouvernance locale à travers des organes exécutifs. Dans l’opérationnalisation des missions de la tutelle financière des collectivités territoriales, la DGB, en tant qu’acteur central de la gestion budgétaire, joue un rôle prépondérant dans l’appui technique et financier aux entités décentralisées.

Un taux d’exécution de 98,91%

« C’est pourquoi, au cours de la IVe édition de l’AASB, la DGB entend approfondir la réflexion sur son rôle et sa contribution à la réussite de la décentralisation financière, en mettant en lumière les acquis, les défis et les perspectives », a-t-elle souligné.

Faisant le bilan de l’année écoulée, Mme Compaoré a indiqué que sa direction a enregistré une performance inédite en 2025. « Les activités inscrites dans le partenariat technique et financier 2025 du ministère de l’Economie et des Finances ont été exécutées à 98,91% et la lettre de mission à 100%, grâce à nos efforts conjugués, l’accompagnement et le soutien effectif de la hiérarchie », a-t-elle souligné. Elle a félicité l’ensemble de son personnel pour le dévouement exemplaire et le travail acharné.

La ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako, a rappelé que l’Etat consent chaque année d’importants efforts financiers en faveur des collectivités territoriales, à travers les transferts de ressources. Elle a affirmé que les réflexions qui seront menées au cours de cette assemblée annuelle revêtent une importance capitale. « Il s’agit de retracer l’historique de l’accompagnement de la DGB dans le processus de décentralisation, d’analyser son rôle et sa place dans ce processus, d’identifier les acquis et les obstacles rencontrés », a-t-elle indiqué. A cela, elle a ajouté le partage des expériences réussies en matière de gestion budgétaire locale dans l’espace AES, la proposition des pistes d’amélioration des mécanismes de transfert, de gestion et de suivi des ressources locales, ainsi que la formulation des recommandations pertinentes pour un accompagnement plus efficace des collectivités territoriales.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)