4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique : Une édition d’envergure centrée sur la modernisation

La 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique se tiendra du 12 au 15 juin 2025 à Changsha, capitale de la province du Hunan. « Chine et Afrique : ensemble vers la modernisation » est le thème de la présente édition qui se tient dans un contexte où les principes du commerce international sont menacés par des décisions unilatérales et protectionnistes. Au-delà des innovations majeures dévoilées par le présent rendez-vous biennal de commerce entre la Chine et l’Afrique, il sera question pour les deux parties d’insuffler de nouvelles perspectives à leurs échanges économiques et commerciaux.

Le Centre international des congrès et le Centre international des expositions de Changsha abriteront le siège et le pavillon principal de l’Exposition. Des pavillons annexes seront installés au Parc d’innovation pour la promotion de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique (marché de Gaoqiao dans le Hunan) et au Parc international des machines du centre de Xiangtan. Ces différents sites mentionnés illustrent à souhait l’envergure de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, que s’agrandit à chaque édition. Ce sont plus de 2 800 entreprises, organisations commerciales et institutions financières de Chine et d’Afrique qui se sont inscrites pour la présente édition. Des représentants de 44 pays africains, de six organisations internationales et de 23 provinces et régions chinoises y sont également attendus. Au total, la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique va accueillir 12 000 participants.

Les visiteurs et acheteurs professionnels auront l’opportunité d’apprécier une panoplie d’activités économiques et commerciales qui comprennent les infrastructures, l’agriculture, les énergies propres, le textile et l’habillement, l’économie numérique et les minéraux verts, les technologies et équipements miniers intelligents, les machines agricoles modernes et les équipements de construction. Des thèmes comme le dialogue entre entrepreneurs (CEO) chinois et africains, le dialogue sur l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes Chine-Afrique et les échanges de projets dans la zone de coopération économique et commerciale approfondie Chine-Afrique font partie du menu de la présente édition. Ce sont plus de 20 forums économiques et commerciaux qui auront également lieu lors de cette biennale du commerce Chine-Afrique.

L’Afrique veut également marquer significativement sa présence à cette biennale avec une diversité de produits. A ce titre, plus de 800 articles parmi lesquels la sauce pimentée de Namibie, les fleurs et les bracelets en malachite du Kenya, les ananas du Bénin, le savon noir du Ghana, le saphir de la Tanzanie, le vin d’Afrique du Sud et les huiles essentielles et les peintures de la République du Congo … seront proposés aux acheteurs chinois. La 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, au regard des chiffres avancés par les organisateurs, se présente comme une édition de la maturité.

En considérant le thème de l’Exposition, « Chine et Afrique : ensemble vers la modernisation », l’on voit bien qu’il s’inscrit dans la dynamique des résultats du dernier sommet du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) de septembre 2024. L’on se rappelle que la modernisation de l’Afrique avait largement occupé les discussions lors de ce rendez-vous majeur entre l’Afrique et la Chine. La Chine avait proposé dix actions de partenariat en faveur de la modernisation de l’Afrique. Parmi ces dix propositions, figure en deuxième place l’action pour la prospérité du commerce.

Dans ce registre, la Chine a fait l’option d’accentuer de sa propre initiative l’ouverture de son marché à l’Afrique. Elle a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers son marché par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Sur la même lancée, le pays asiatique a pris l’engagement de favoriser l’accès des produits agricoles africains à son marché. Pour renforcer ce volet, la Chine a entériné la mise en œuvre d’un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité, tout chose qui va contribuer à donner une plus-value aux produits africains destinés à l’exportation. L’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique se positionne non seulement comme une plate-forme idéale pour promouvoir les produits africains en Chine, mais aussi comme un cadre adéquat pour faire avancer les échanges et renforcer les partenariats entre les entreprises des deux parties.

La 4e Exposition va également donner un aperçu sur le baromètre des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l’Afrique. Depuis 16 années consécutives, faut-il le souligner, la Chine est le premier partenaire économique de l’Afrique. Les chiffres illustrent du dynamisme des échanges entre les deux parties. En 2024, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains ont atteint un niveau record de 295,6 milliards de dollars, soit une hausse de 4,8% par rapport à l’année précédente, tandis que les importations en provenance d’Afrique ont atteint 116,8 milliards de dollars, soit une hausse de 6,9% par rapport à l’année précédente.

Rendez-vous donc à Changsha pour apprécier de plus près la vitalité des liens économiques et commerciaux entre la Chine et l’Afrique. Au-delà des échanges commerciaux, c’est aussi un dialogue culturel extraordinaire qui est donné à voir à chaque édition de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique.

Karim BADOLO

CGTN Français