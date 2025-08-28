4e région militaire: la délégation régionale spéciale du Liptako offre 200 motos et 10 drones

La délégation spéciale régionale du Liptako a remis du matériel composé entre autres, de 200 engins à deux roues et de 10 drones d’une valeur de plus de 260 millions F CFA à la 4e région militaire et du matériel agricole de plus de 180 millions F CFA à la direction régionale en charge de l’agriculture. C’était au cours de deux cérémonies, le mercredi 27 août 2025 à Dori.

Dans le cadre de la reconquête du territoire, la délégation spéciale régionale du Liptako a offert du matériel à la 4e région mi-litaire basée à Dori, le mercredi 27 août 2025. Le matériel d’une valeur de plus de 260 millions F CFA est composé de 200 engins à deux roues de type « aloba », 10 drones, du lubrifiant et des pièces de rechange.

A en croire le président de la délégation spéciale régionale du Liptako par ailleurs gouverneur de la région, Aboul Karim Zongo, la remise de ces équipements vise à accompagner l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans leurs missions de sécurisation du territoire. Selon lui, les motos pourront accroitre leur mobi-lité dans la reconquête du territoire ainsi que la protection des populations et de leurs biens. Dans l’optique de permettre aux FDS et VDP d’accomplir leurs missions, M. Zongo a invité les populations à collaborer franchement avec ceux-ci en dénonçant tout suspect.

Pour sa part, le commandant de la 4e région militaire, le chef de bataillon Amadou Sanou, a indiqué que l’insuffisance de certains matériels spéciaux, l’usure des moyens roulants des Forces combattantes, résultant du rythme soutenu des opérations de sécurisation du

territoire national et de la dureté du climat font partie intégrante du quotidien des opérations de la région du Liptako. « C’est donc, avec gratitude et soulagement que nous accueillons ce don qui vient renforcer notre capacité logistique. C’est une bouffée d’oxygène que nous apprécions à juste valeur.

Cela témoigne de votre unité de pensée avec les opérationnels et votre amour pour la patrie », s’est-il adressé à ses donateurs. Par ailleurs, il les a rassurés que les moyens roulants et les appareils de surveillance seront utilisés avec parcimonie dans la conduite des opérations. Après le camp du Liptako, le cap a été mis sur la direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Liptako pour une autre cérémonie de remise de matériels. En effet, la délégation spéciale régionale du Liptako a fait don de matériels agricoles estimés à plus de 180 millions F CFA constitués de 6 tracteurs, 12 égraineuses et 50 motopompes solaires.

De l’avis du président de la délégation spéciale régionale du Liptako, ce don s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. A l’écouter, ce matériel qui sera remis aux producteurs leur permettra d’intensifier leur production. Le directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Lipako, Abidiasse Yé, a précisé que ce don contribuera à renforcer la résilience des producteurs.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.f