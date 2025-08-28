Avancements de classe dans la Fonction publique: le SYNAFEB salue une décision patriotique

Le Syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina (SYNAFEB) était face à la presse, le jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou, afin de saluer la décision du gouvernement d’acter des avancements de classe au profit des travailleurs du public.

La décision du gouvernement d’accorder des avancements de classe aux fonctionnaires est « historique et salutaire ». C’est l’avis des premiers responsables du Syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina (SYNAFEB). Ils ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cet « acte patriotique et courageux », lors d’une conférence de presse, le jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. A les entendre, cette décision du gouvernement, prise sous l’impulsion du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a été jusque-là l’une des « batailles » du SYNAFEB, dans le cadre de l’application de la loi 081.

Mieux, a indiqué le Secrétaire général du SYNAFEB, Koudougou Robert Kaboré, la mauvaise application de cette loi a été l’un des points qui a motivé la création de leur syndicat. « Depuis lors, nous n’avons cessé d’organiser des conférences de presse, débats-plateaux et autres activités pour demander réparation des torts causés par cette mauvaise application », a-t-il relevé.

Il s’est donc réjoui de la décision du gouvernement d’acter les avancements de classe, contribuant ainsi à corriger l’une des injustices dans l’application de la loi. « La date du 30 juillet restera à jamais gravée dans la mémoire des militants et sympathisants du SYNAFEB », a-t-il confié. Il a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat et à l’ensemble des membres du gouvernement qui ont permis que cette décision soit une réalité. Toutefois, il a invité les autorités à prendre les précautions nécessaires pour une application juste de la mesure.

Pour sa part, le SYNAFEB, a-t-il rassuré, restera aux côtés des travailleurs afin de recueillir les éventuelles insuffisances dans le processus qui seront reversées aux autorités pour une résolution « juste, légale et heureuse ». A cet effet, le bureau national du syndicat national des fonctionnaires de l’éducation du Burkina a donné rendez-vous à l’ensemble des travailleurs, le mardi 2 septembre prochain, pour des échanges sur les avancements de classe.

Nadège YAMEOGO

Bénédicte KAM

(Stagiaire)