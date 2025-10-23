5e Commission mixte de coopération Burkina-Maroc: des experts marocains reçus par le chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu dans la soirée du mercredi 22 octobre 2025, une délégation des experts marocains, conduite par le chef de délégation, l’ambassadeur Abdellah Boutadghart.

En marge des travaux de la réunion des experts de la 5e Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, le chef de la délégation marocaine est venu traduire sa reconnaissance au patron de la diplomatie burkinabè pour l’amitié et l’hospitalité exprimées à l’endroit des experts marocains durant leur séjour à Ouagadougou. « Le Maroc et le Burkina entretiennent des relations ancestrales marquées par une forte coopération multisectorielle.

La tenue de cette réunion entre dans le cadre du renforcement de ce partenariat stratégique », a déclaré, M. Abdellah Boutadghart à l’issue de l’audience. Le chef de la délégation a par ailleurs confié que les travaux de cette réunion préparatoire ont permis de finaliser les instruments juridiques pour mieux encadrer les termes de la coopération et renforcer davantage le partenariat. Il s’est agi également d’élaborer un procès-verbal des différentes actions de coopération entre les deux pays. « On a travaillé comme une seule équipe, main dans la main, pour délivrer ces résultats positifs », a-t-il confié. M. Abdellah Boutadghart a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à cette coopération bilatérale exemplaire qui dure depuis 60 ans.

« On est très confiant à l’avenir dans le cadre de cette approche de coopération sud sud qui unit les deux pays », a-t-il soutenu. Tout comme lui, le chef de la diplomatie burkinabè s’est réjoui de cette réunion préparatoire qui vient ainsi baliser le terrain pour la rencontre ministérielle prévue en novembre prochain. M. Karamoko Jean Marie Traoré a salué la vision du Roi Mohammed VI du Maroc pour sa vision et son engagement pour le renforcement de la coopération sud-sud, particulièrement l’initiative royale marocaine pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique.

DCRP/MAECR- BE