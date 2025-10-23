Ouagadougou: 119 véhicules mis en fourrière

Dans le cadre de ses missions de prévention des atteintes à la sécurité publique, la direction générale de la police municipale de Ouagadougou a organisé une opération de contrôle de taxis, le 22 octobre 2025, sur toute l’étendue du territoire communal.

C’est en applica-tion du décret N°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/MATD du

12 août 2003 portant définition et répression des contraventions en matière

de circulation routière, de l’arrêté N°98 016-/MATS/PKAD/CO réglemen-tant la circulation et le stationnement des taxis dans la commune de Ouaga-dougou. Cette opération de contrôle a concerné tous les documents nécessaires à l’exploitation d’un taxi, ainsi que toute infraction liée au Code de la route.

Au cours de cette opération, 119 véhicules ont été mis en fourrière. La police municipale invite les proprié-taires de taxis au respect des textes en vigueur en matière de l’exploitation d’un taxi dans la ville de Ouagadougou. Le service de l’information et de la communication de la police municipale de Ouagadougou. Contacts : ligne verte :

80 00 11 03 joignable 24H/24. Plate-forme des plaintes sur Whatsapp : 70.00.83.41.

