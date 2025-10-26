65e anniversaire des Forces armées nationales: une série d’activités en prélude à l’évènement à Dédougou

Les Forces armées nationales (FAN) ont lancé, depuis le 23 octobre 2025 à Dédougou, dans la région de Bankui, une série d’activités entrant dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de la création de l’Armée burkinabé. Du cross populaire au don de sang en passant par des dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus et autres consultations ainsi que des nettoyages de sites ont été, entre autres, des activités menées, du 23 au 25 octobre.

En prélude à la commémoration des 65 ans d’existence de l’Armée nationale burkinabé, le 1er novembre prochain, les différentes unités militaires et paramilitaires, avec l’appui des autres composantes sociales, ont lancé à Dédougou, dans la région de Bankui, une série d’activités. Déjà jeudi 23 octobre 2025, un cross populaire dénommé « cross de la cohésion », a réuni l’ensemble des forces vives de la région. Elles ont sillonné quelques artères de la cité de Dédougou dans un esprit de soutien à l’Armée. Le lendemain 24 octobre, l’infirmerie militaire du camp Nazi-Boni de Dédougou a été le théâtre d’une opération de don de sang. Elle a permis de collecter 922 poches.

Au même moment, la clinique mobile du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou a été déployée sur le même site pour organiser gracieusement des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au profit des femmes et offrir d’autres types de consultations à la population. Au bilan, le directeur régional interarmées du service de santé de l’ex-Boucle du Mouhoun, le capitaine Bienvenu Zoungrana, a énuméré 300 personnes ayant bénéficié de la sensibilisation au dépistage précoce des cancers gynécologiques et le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.

Cohésion entre FAN et population

Il a ajouté 87 consultations gynécologiques et 54 colposcopies et Inspections visuelles avec l’acide acétique (IVA) et des Inspections visuelles avec le lugol (IVL) pour le dépistage des légions précancéreuses du col de l’utérus. A cela s’ajoutent 60 écho-mammographies et 149 malades pris en charge.

Le directeur régional interarmées du service de santé de l’ex-Boucle du Mouhoun a souligné que cette campagne de consultations et de soins va contribuer à prévenir certaines maladies chez la population cible. « Elle va permettre aussi de déceler certaines

anomalies et de les traiter à temps », a-t-il affirmé. Bénéficiaire de cette campagne de dépistage, le lieutenant des eaux et forêts, Edwige Compaoré, a positivement apprécié l’initiative. Elle a confié que le cancer du col de l’utérus et celui du sein sont des maux « très graves ». Raison pour laquelle elle a invité les femmes à se faire dépister pour mieux se protéger contre ces maladies qui tuent.

Au troisième jour, c’est-à-dire le 25 octobre 2025, la population de Dédougou et les différentes composantes de l’Armée se sont donné la main pour réaliser un coup de balai citoyen. C’est ainsi que le CHR, le cimetière militaire et le domaine de la salle polyvalente ont été nettoyés et débarrassés des immondices et des herbes. De quoi réjouir le chef de corps du 51e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dédougou, le commandant Ambroise Belemkoabga, représentant le commandant de la 5e Région militaire. Il a laissé entendre que ces activités mettent en valeur le lien armée-peuple désormais engagé dans la Révolution progressiste populaire pour la défense de la patrie comme cela est proclamé par le thème de la célébration du 65e anniversaire de la création des FAN.

Le commandant a précisé que ces activités permettent d’évaluer la cohésion entre les populations et les FAN. « Elles offrent des occasions de promouvoir cette cohésion afin d’accompagner les FAN dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré avant de saluer la mobilisation des acteurs.

Yacouba BELEM