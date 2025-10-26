Visite des Afro-descendants au Burkina Faso: la délégation accueillie à l’aéroport de Ouagadougou

Une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par le Secrétaire général, l’ambassadeur Hermann Yirigouin Toé, a accueilli la délégation des Afro-descendants et de la diaspora africaine à son arrivée, dans l’après-midi du dimanche 26 octobre 2025, au pays des Hommes intègres.

A l’initiative de l’Institut de développement de la diaspora africaine (ADDI), cette délégation de près de 700 Afro descendants a choisi le Burkina Faso comme destination privilégiée pour un retour symbolique en terre ancestrale. Ce grand retour au Burkina Faso s’inscrit dans la volonté des communautés des Afro-descendants de renouer avec les racines africaines. Il est surtout stimulé par le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat, dont la vision et l’action inspirent une profonde admiration au sein de la diaspora africaine.

En foulant le sol burkinabè, la Présidente de ADDI, Dr Arikana Chihombori et la délégation ont exprimé toute leur joie et leur profonde satisfaction de se sentir chez elles et de vivre ce moment symbolique qui renforce les liens identitaires et historiques avec le continent. « Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré que le Burkina Faso est la maison des Africains, c’est ainsi que nous sommes venus lui témoigner notre soutien et réaffirmer notre engagement à œuvrer pour la concrétisation de sa vision commune pour l’Afrique », confie Dr Arikana Chihombori. Tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue à la délégation, le Secrétaire général, l’ambassadeur Hermann Yirigouin Toé, a salué l’initiative noble de la communauté des Afro-descendants.

« C’est une démarche de retour symbolique et de réconciliation mémorielle qui place le Burkina Faso comme pays d’accueil mais aussi pays d’espoir pour de nombreux africains de la diaspora. Ce voyage se déroule dans un contexte de renaissance panafricaniste portée par la vision éclairée du capitaine Ibrahim Traoré », a indiqué le Secrétaire général.

Le séjour des Afro-descendants au Burkina Faso, prévu du 26 octobre au 8 novembre 2025, s’annonce riche et diversifié. Le programme comprend des rencontres officielles, des conférences et ateliers, des visites de sites historiques et culturels burkinabè, ainsi que des actions de solidarité en faveur des personnes déplacées internes. Des échanges sont également prévus avec le secteur privé burkinabè afin de dynamiser les secteurs stratégiques et de contribuer au développement du pays.

