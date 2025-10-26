Décès de Jean Victor Ouédraogo: le journaliste repose au cimetière de Silmissin

Le journaliste et communicateur, Jean Victor Ouédraogo, plus connu sous le nom de JVO, décédé le mercredi 22 octobre 2025, à l’hôpital de Tengandogo à Ouagadougou, a été inhumé au cimetière de Silmissin dans la commune rurale de Komsilga le samedi 25 octobre 2025.

Figure respectée du paysage médiatique national, Jean Victor Ouédraogo a tiré sa révérence, mercredi 22 octobre 2025, à l’hôpital de Tengandogo, à Ouagadougou, après une carrière riche et marquée par un engagement constant au service du développement rural. Journaliste à l’AIB, Sidwaya et la RTB puis communicateur, M. Ouédraogo a occupé plusieurs postes de responsa-bilité, dont celui de directeur de la communication du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (CNLS-IST), directeur de la communication du ministère en charge de la jeunesse et dernièrement directeur de la communication et des relations avec la presse de la Primature.

Le regretté a été inhumé au cimetière de Silmissin dans la commune rurale de Komsilga, samedi 25 octobre 2025. Pour Emile Bayala, un ancien collaborateur du défunt, JVO était un passionné des questions de développement rural, il s’était particulièrement distingué par son investissement dans la promotion du secteur agricole. « JVO était entre autres le promoteur du Salon international de l’agriculture et de l’élevage (SIAEL), du Salon régional de l’agriculture et de l’élevage (SRAEL) et du réseau Initiative des journalistes et acteurs de la communication pour le développement (IJACOD), des structures qui ont contribué à valoriser les initiatives agricoles et rurales du Burkina Faso », a-t-il expliqué.

De son avis, l’homme fut un excellent journaliste dévoué qui a su traiter les sujets intéressants parfois dangereux pour sa propre vie quand il était à l’AIB. « Que Dieu lui accorde son paradis et que la terre lui soit légère », a souhaité Emile Bayala. Selon son promotionnaire Emmanuel Nitiéma, le journaliste Jean Victor Ouédraogo a touché, par sa

transversalité professionnelle, presque à tous les domaines du journalisme ainsi que de la communication. Il retient aussi que JVO s’était investi dans la promotion de l’agriculture et de l’élevage. « JVO restera, pour la génération actuelle et future, un modèle », a-t-il lancé. Pour Ali Sawadogo un ancien collaborateur du défunt à Sidwaya, JVO était un homme serviable, dévoué dans son travail dans toutes les structures dans lesquelles il est passé. « Au niveau associatif, il est initiateur de beaucoup d’œuvres sociales.

Sa disparition nous attriste tous », a relevé M. Sawadogo. Le Directeur général de l’Agence nationale de la promotion de finance inclusive, Wango Fidèle Yaméogo, a soutenu avoir connu Jean Victor Ouédraogo depuis les années 90 à Ouahigouya. « Nous avons mené bon nombre d’activités ensemble surtout dans le domaine du monde rurale. Son départ est regrettable », a-t-il déploré. Quant au chargé de communication au Secrétariat national de l’éducation catholique, Fernand Ouédraogo, il a souligné que JVO est à féliciter pour toutes ses bonnes actions entreprises pour le monde rural. « Il était très perspicace très engagé après plus de quinze ans de collaboration avec lui. Je suis son disciple », a-t-il confié.

Valentin KABORE

(Collaborateur)