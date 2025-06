79e anniversaire de la République italienne: l’évènement commémoré à Ouagadougou

La communauté italienne au Burkina Faso, en partenariat avec l’ambassade d’Italie à Ouagadougou, a célébré, lundi 2 juin 2025, le 79e anniversaire de la République italienne.

2 juin 1946-2 juin 2025. La République italienne a 79 ans. Comme chaque année, l’évènement a été commémoré au Burkina Faso par sa représentation diplomatique, lundi 2 juin 2025, à Ouagadougou. C’était en présence de nombreuses personnalités. Cette commémoration, placée sur le symbole de l’amitié et du renforcement du partenariat, a été une tribune pour l’ambassade d’Italie, de rappeler la portée historique de la République italienne qui a été proclamée le 2 juin 1946.

Pour le chef de la diplomatie italienne au Burkina Faso, Gabriele Di Muzio, cette date incarne la victoire du peuple italien pour la démocratie, l’unité et la solidarité. « C’est un moment de fierté renouvelée pour l’identité italienne, mais aussi une occasion de resserrer les liens entre nos peuples », a-t-il déclaré. L’ambassadeur a dressé un état des lieux de la coopération entre son pays et le Burkina Faso.

Malgré un contexte international difficile et des réductions de ressources, l’Italie, a-t-il affirmé, reste engagée aux côtés du peuple burkinabè dans plusieurs domaines clés. Il a cité le développement rural, la sécurité alimentaire, l’aide humanitaire, la santé et le renforcement des capacités. Gabriele Di Muzio a mis en lumière deux projets

majeurs soutenus par le gouvernement italien au Burkina Faso.

Le premier, dans le secteur de la santé, a été lancé le 5 mai 2025 et bénéficie d’un financement de 9 millions d’euros pour le renforcement du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Il s’agit, selon lui, du projet de coopération le plus ambitieux jamais initié par l’Italie au Burkina.

Renforcer une coopération déjà exemplaire

Le second projet, a-t-il ajouté, vise à améliorer la résilience des communautés rurales dans la ceinture verte de Ouagadougou, à travers une agriculture durable et respectueuse des écosystèmes. Des initiatives de prévention de la radicalisation et de lutte contre le terrorisme, en collaboration avec les Nations unies et le ministère en charge de la justice, selon l’ambassadeur, sont également en cours.

Le Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, l’ambassadeur Dieudonné Désiré Sougouri, représentant le chef de la diplomatie burkinabè, a salué une coopération empreinte de fraternité et de respect mutuel. « L’Italie est un partenaire de longue date du Burkina Faso avec qui nous partageons une histoire riche de solidarité et d’engagement », a-t-il rappelé.

Il a également évoqué l’importance de la diaspora burkinabè en Italie, la plus importante en Europe qui, de son point de vue, est bien intégrée et bénéficie d’un climat favorable à son épanouissement. Par ailleurs, Dieudonné Désiré Sougouri a exprimé son souhait de voir s’achever l’installation complète de l’ambassade italienne à Ouagadougou, notamment par l’ouverture d’un service consulaire. « Cela répondrait aux attentes croissantes de nos deux

peuples et renforcerait encore davantage une coopération déjà exemplaire », a-t-il souligné.

Gustave KONATE

(Collaborateur)