Editions Sidwaya / Burkina Suudu Bawdè: les deux Etablissements scellent un partenariat

L’Etablissement public de l’Etat, Burkina Suudu Bawdè (BSB) et les Editions Sidwaya ont signé une convention de partenariat, mardi 3 juin 2025, à Ouagadougou. A travers ce partenariat, Sidwaya s’engage à accompagner BSB pour la communication et la visibilité de ses activités.

Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, Burkina Suudu Bawdè (BSB) en français, « la maison des compétences du Burkina » souhaite un accompagnement du média public « Les Editions Sidwaya », pour sa communication. En raison du professionnalisme du média dans le traitement de l’information et sa contribution à la visibilité des institutions publiques ou privées, une équipe de BSB conduite par son Directeur général, (DG) Kèrabouro Palé, a paraphé un partenariat avec la directrice générale des Editions Sidwaya Assetou Badoh, mardi 3 juin 2025, à Ouagadougou.

A l’issue de l’échange de parapheurs, le DG de BSB a justifié que sa structure, créée en juillet 2023 est méconnue du grand public. A cet effet, la signature de convention selon lui va servir de piste pour communiquer sur les opportunités qu’offre BSB aux jeunes.

« Que ce soit dans les villes et campagnes, BSB est pleinement engagé à développer des compétences techniques et professionnelles en vue de répondre aux besoins du marché de l’emploi et aux exigences des différents secteurs économiques », a-t-il poursuivi.

A l’issue de la signature de la convention, la délégation de BSB de visiter les locaux de Sidwaya, notamment le service des archives et de la documentation et l’imprimerie. Au regard des atouts dont disposent BSB dans la maintenance des installations techniques de l’imprimerie, M. Palé a exprimé sa volonté en retour de contribuer au renforcement des compétences des techniciens qui y travaillent et à la maintenance des équipements. « Nous assurons des formations dans 144 métiers. Nous avons des spécialistes dans beaucoup de domaines qui peuvent être utiles pour Sidwaya. », a-t-il conclu. La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a salué la démarche entreprise par BSB. Elle s’est dit engagée à faire de ce partenariat une réussite.

Oumarou RABO