Accidents de la circulation routière : une baisse des décès en octobre 2025

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) a présenté, le lundi 3 novembre 2025, au ministre de la Sécurité, les statistiques des accidents de la circulation enregistrés au mois d’octobre 2025.

Il ressort de ce rapport que 1 895 accidents ont été enregistrés en ce mois d’octobre, contre 1 894 en septembre dernier.Le nombre de blessés est passé de 1 395 à 1 386, tandis que le nombre de décès a connu une baisse notable, passant de 82 à 69 sur la même période.

Ces chiffres traduisent une stabilisation du nombre d’accidents et une réduction du taux de mortalité routière.

Toutefois, l’ONASER invite l’ensemble des usagers de la route à faire preuve d’une vigilance accrue, notamment en cette période de fin d’année caractérisée par une forte mobilité.

La prudence reste le meilleur moyen de sauver des vies.

Respectons le Code de la route, car la route tue.

DCRP-MSECU