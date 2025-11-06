Promotion de l’expertise nationale: 803 experts agréés répertoriés

L’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) a, au cours d’une cérémonie, présenté aux structures publiques et privées, le catalogue de ses experts agréés, jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou.

Le nombre des experts agréés du Burkina est désormais connu. Au total, 803 experts agréés ont été listés dans un catalogue élaboré par l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) en 2024. Le catalogue est structuré en trois parties essentielles. La première présente les sociétés d’expertises. La deuxième porte sur les entreprises individuelles du secteur privé. La troisième concerne les agents publics de l’Etat.

Les domaines d’expertise concernent la finance et micro finances, développement économique, environnement, ingénierie, éducation, mine, géologie, énergie, technologie et diplomatie, etc. Dans l’optique d’assurer leur plus grande visibilité, l’agence a organisé une cérémonie de présentation et de remise officielle du catalogue des experts agréés aux structures publiques et privées, le jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou.

Selon la secrétaire exécutive de l’APEN, Hièdiala Sylvie Méda, cette rencontre vise à porter aux structures partenaires du secteur privé l’existence du bassin d’experts agréés nationaux dont dispose l’agence, les inviter à tenir compte d’eux lors de sollicitations des experts.

« Il va s’agir également de recueillir leurs suggestions et recommandations pour l’amélioration des prochaines éditions du catalogue des experts agréés », a-t-elle ajouté.

Mme Méda a rappelé que l’APEN a élaboré et adopté en 2024, la Stratégie nationale de développement, de promotion et de valorisation de l’expertise nationale (SN-DPVEN) 2025-2029 et son plan d’actions opérationnel triennal 2025-2027.

A son avis, un des défis majeurs identifiés dans cette stratégie est d’assurer une grande visibilité des experts de plus en plus nombreux dans le contexte national relativement difficile. « La conception du catalogue vise donc à élargir les opportunités de sollicitations des experts agréés par les acteurs gouvernementaux, les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers et autres organismes », a-t-elle insisté.

La secrétaire exécutive a indiqué que le catalogue existe en version électronique téléchargeable sur Facebook et site web de l’Agence ().

A l’entendre, le catalogue sera diffusé auprès de certaines administrations, des missions diplomatiques résidant au Burkina, des grandes entreprises du secteur privé ainsi qu’auprès des institutions nationales et internationales.

Les bénéficiaires à l’image de Fatou Dielbégo, cheffe de service achats de Brakina Sodibo, ont accueilli favorablement le document.

« Ce catalogue est la bienvenue. Il va nous guider dans la recherche des profils de consultants pour certaines activités. Généralement, lorsque nous faisions nos consultations et appels d’offres, nous partons sur internet. Maintenant, nous avons un pool d’experts disponibles dans ce catalogue. C’est une bonne opportunité à saisir », s’est-elle réjouie.

L’APEN est un établissement public de l’Etat à caractère professionnel créé, le 17 mai 2011. Elle a pour mission d’assurer l’organisation, la valorisation et la promotion des professions de l’expertise nationale.

Adama SAWADOGO

Rasmatou Ouédraogo

(Stagiaire)