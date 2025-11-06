Université Joseph-Ki-Zerbo : 48 heures pour honorer le Pr Serge Théophile Balima

Le Laboratoire de recherche sur les médias et la communication organisationnelle (LAMCO) de l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), en collabration avec l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC) organise, les 6 et 7 novmenbre 2025 à Ouagadougou, un colloque international et pluridisciplinaire en hommage au Pr Serge Théophile Balima. La cérémonie d’ouverture a été patronnée par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma.

« Peut-on encore former aux métiers de l’information et de la communication face aux défis de la digitalisation et des médias numériques ? », c’est le thème du dernier cours dispensé par le Pr Serge Théophile Balima, ce jeudi 6 novembre 2025 à l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ). Et ce, à l’occasion de l’ouverture d’un colloque international et pluridisciplinaire organisé par le Laboratoire de recherche sur les médias et la communication organisationnelle (LAMCO) et l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’Information et la communication (IPERMIC) lui rendant hommage. La cérémonie a été patronnée par le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma.

Pour le président du comité d’organisation, Firmin Gouba, ce colloque constitue un moment de réflexion sur les transformations des médias, mais aussi un acte de reconnaissance et de mémoire envers une personne dont sa rigueur a marqué l’université de Ouagadougou aujourd’hui devenu université Joseph-Ki-Zerbo et partout ailleurs dans le monde.

Et à la représentante du président de l’UJKZ, parrain scientifique, Virginie Bonkoungou de voir en l’homme qui est célébré, un grand savant, un des pionniers du journalisme et de la communication.

« Enseignant-chercheur, journaliste, savant, le Pr Balima a marqué plusieurs générations d’hommes de médias et de la communication », a-t-elle loué entre autres.

Le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, a indiqué qu’en patronnant cet évènemenent, son institution entend saluer l’engagement citoyen d’un homme qui a marqué plusieurs générations d’enseignants, de journalistes et de communicateurs. « Il a toujours prôné une communication enracinée dans la culture, une communication attentive à la vérité et ouverte au dialogue », a-t-il souligné. S’agissant du thème, le président salue son actualité dans un monde bouleversé par la vitesse technologique, la

prolifération des contenus et la porosité des frontières entre journalisme, communication et cyberespace. Il a souhaité que ce colloque soit un moment de partage et d’innovations qui ouvre des pistes pour une communication responsable, citoyenne et au service de la Nation.

Dans son dernier cours, l’élu du jour, le Pr Serge Théophile Balima, pense avec réserve qu’il est toujours possible de former aux métiers du journalisme et de la Communication. « Ce ne sera pas aussi simple comme dans le passé. Parce qu’aujourd’hui les nouveaux médias viennent pertuber les métiers traditionnels », a-t-il dit. Pour ce faire, a-t-il emis la nécessité d’adapter les cursus de formation en amenant les étudiants à être davantage en rélation avec la diversité des textes et à pouvoir s’en inspirer pour ne pas être en porte à faux avec les exigences du nouvel environnement.

Des temoignages élogieux

Il reçoit avec émotion ces temoignages élogieux sur sa modeste personne et compte en garder un souvenir très émouvant pour le restant de sa vie. « Je ne savais pas que j’ai été autant utile à la société, au monde universitaire et à l’ensemble des acteurs que j’ai pu rencontrer dans ma vie », s’est-il étonné.

Né en 1949, le Pr Serge Théophile Balima est journaliste puis enseignant-chercheur. Au département Communication et Journalisme de l’Université de Ouagadougou puis à l’IPERMIC, il a contribué à la formation de plusieurs Hommes de médias, communicateurs, puis enseignants. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité entre autres, directeur de la télévision nationale, ministre de l’Information et de la Culture, ambassadeur, conseiller spécial du président du Faso.

Serge Théophile Balima est l’auteur de plusieurs publications au sein de revues scientifiques. Il est aussi l’auteur de livres dont le plus courant est celui co-écrit avec Marie-Soleil Frère intitulé, Médias et communications sociales au Burkina Faso : approche socio-économique de la circulation de l’information. Il est consultant international et est souvent sollicité à travers le monde pour participer à des forums et colloques universitaires.

