Administration publique : plus de 2000 nouveaux agents prêts à servir

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature a organisé la cérémonie officielle de sortie des stagiaires des promotions 2021-2023 et 2022-2024, sous le sceau de l’excellence et du mérite, vendredi 9 mai 2025, à Ouagadougou.

Les cuvées 2021-2023 et 2022-2024 de l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature (ENAM) sont prêtes à servir l’Etat et les collectivités territoriales. Fortes de plus de 2000 stagiaires, elles ont effectué leur sortie officielle de promotion, vendredi 9 mai 2025 à Ouagadougou, sous le signe de l’excellence. Remise de diplôme aux lauréats, décorations et remise d’attestations de reconnaissance ainsi que de cadeaux ont été aussi les temps forts de cette cérémonie, patronné par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence d’autres personnalités.

Issus de 19 filières de formation en cycle P, A, B, et C, la promotion 2021-2023 baptisée

« Gouvernance vertueuse » compte 893 stagiaires avec un taux de succès de 99%. Celle de 2022-2024, portant le de baptême « Audace » enregistre 1550 stagiaires avec un taux de réussite de 100%. Selon le Directeur général (DG) de l’ENAM, Jacob Yarabatioula, ces résultats sont le fruit du travail acharné des acteurs de la formation et aussi d’une mise en œuvre rigoureuse du plan stratégique de développement et de modernisation de l’ENAM dont la mission à l’horizon 2026 est de faire de l’institution, une école d’excellence, d’innovation…qui rayonne au-delà du Burkina Faso. Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a signifié que ces noms de baptême, « Gouvernance vertueuse » et « Audace » sont bien à propos au regard de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui considère la bonne gouvernance comme une condition majeure pour bâtir un Burkina prospère, soucieux du bien-être des générations actuelles et futures. « Vous n’êtes pas seulement des ambassadeurs de l’ENAM mais aussi des combattants pour la libération de notre Nation. C’est du reste ce que vous avez choisi à travers vos noms de baptême et je vous y engage », s’est-il adressé aux nouveaux agents.

Uniformiser les approches

Il a également rappelé à l’ensemble des écoles de formation professionnelle la nécessité d’œuvrer à uniformiser leurs approches de sorte à cultiver chez les stagiaires le sentiment d’appartenance à une même administration qui devrait délivrer un service public de qualité. A cet effet, il a souligné qu’elles devront chacune s’assurer de l’adéquation de la formation offerte au besoin de l’administration et de la cohérence des outils avec les autres écoles de formation professionnelle. Le chef du gouvernement a adressé ses vives félicitations aux lauréats et leur à formuler ses vœux de plein succès dans leur carrière professionnelle. Il a également remercié le personnel de l’administration ainsi que les partenaires de l’ENAM pour les services rendus. Le porte-parole des stagiaires, par ailleurs délégué général de promotion, Augustin Badolo, a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités et a

rassuré qu’ils feront tout pour que l’esprit qui sous-tend ces noms de promotion les suivent dans toute leur carrière. « Je suis convaincu que nous ne manquerons pas d’audace pour servir l’intérêt général dans une dynamique de gouvernance vertueuse.

Nous nous engageons à mettre en œuvre ces valeurs, d’ardeur au travail, de dynamisme, de persévérance », a-t-il promis. Représenté par Inoussa Kaboré, l’homme d’affaires Inoussa Kanazoé, parrain des promotions, dans son discours, a félicité les énarques pour leurs brillants résultats qui témoignent de la qualité de la formation à l’ENAM. Il les a ensuite encouragés à être des « Volontaires pour la défense de la patrie » de l’administration, en s’engageant avec intégrité, audace et patriotisme dans le service public.

Au cours de cette cérémonie l’Etat burkinabè à distinguer 29 personnalités pour service rendu à l’administration publique dont l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Soungalo Apollinaire Ouattara, élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon.

Aly SAWADOGO