Coopération médiatique : une équipe de l’ambassade de Chine aux Editions Sidwaya

La directrice générale des « Editions Sidwaya », Assetou Badoh, a accordé une audience à une équipe de l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, vendredi 9 mai 2025, à Ouagadougou.

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso est reconnaissante au groupe de presse « Les Editions Sidwaya » à travers le professionnalisme consacré au traitement des informations relatives à la visibilité de ses projets et programmes. En vue de réaffirmer son attachement à ce partenariat, une équipe de l’ambassade conduite par le conseiller politique, Wenzhang Wang a été reçue en audience par la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, dans la matinée du vendredi 9 mai 2025 à Ouagadougou.

A la fin de l’audience, M. Wang a fait savoir que les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et la vision de la Chine sur le développement commun.

« Je suis venu pour partager les informations sur les projets bilatéraux réalisés pendant cette nouvelle année et décliner aussi les priorités de nos deux gouvernements dans le domaine de la coopération afin qu’elle soit plus visible et soutenue par les deux peuples. Sidwaya est un partenaire officiel. Nous attachons beaucoup d’importance à la couverture médiatique de nos activités par ce média. Les Editions Sidwaya dispose une ligne éditoriale sérieuse et authentique », a-t-il déclaré. A ce titre, le conseiller politique a souhaité davantage de coopération entre les Chinois et le média d’Etat pour la publication des informations justes de la Chine.

« Grâce aux efforts communs de nos peuples, de nos gouvernements et aussi de nos amis médiatiques, nous pouvons réaliser des progrès dans le domaine de la coopération bilatérale. Il faut que nous puissions être accompagnés par nos amis et les médias », a-t-il conclu.

Oumarou RABO