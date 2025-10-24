Amélioration de l’offre des services de Police : La Police Nationale instaure une légalisation permanente tous les samedis à Ouagadougou

C’est désormais possible de légaliser son ‘’papier’’ un SAMEDI à Ouagadougou !

La Police Nationale, toujours soucieuse du bien-être des populations, a entrepris d’étendre ses services de légalisation jusqu’au samedi dans la ville de Ouagadougou, notamment au Commissariat Central de Police (CCPO) et dans tous les Commissariats de Police d’Arrondissements (CPA) de la ville de Ouagadougou.

En effet, cette mesure a été prise en vue de permettre aux travailleurs du public, du privé et de tous les usagers qui n’ont suffisamment pas le temps les jours ouvrables pour légaliser leurs documents ou qui sont dans un besoin urgent de déposer des dossiers administratifs les lundis à partir de la première heure.

La mesure prend également effet pour compter de ce samedi 25 octobre 2025 à partir de 08 heures et ce jusqu’à 14 heures.

Les documents concernés sont :

– La certification matérielle de signature ;

– La copie certifiée conforme ;

– Les certificats de pertes ou de résidences ;

– La vente des véhicules ou motocyclettes (uniquement au CCPO pour les Légalisations spéciales).