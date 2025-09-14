Armée de l’air: 36 nouvelles compétences à la disposition des FDS

La 4e promotion 2025 des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) ont reçu, jeudi 11 septembre 2025, à la Base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso leur attestation de fin de formation. Au nombre de 36, ces spécialistes en guidage aérien iront dans leurs unités respectives pour renforcer les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre l’insécurité.

L’armée de l’air du Burkina Faso met à la disposition des Forces combattantes, 36 nouveaux Guideurs aériens tactiques avancés (GATA). Les Guideurs aériens tactiques avancés sont des soldats spécialement formés pour assurer la liaison entre les troupes au sol et les vecteurs aériens (avions et hélicoptères). Leur rôle est essentiel dans

la planification et l’exécution des opérations aériennes en appui aux forces terrestres.

Les GATA orientent les frappes de précision, coordonnent les interventions et facilitent l’atterrissage ou le largage d’aéronefs sur des zones hostiles ou difficiles d’accès.

Après deux mois de formation dans ces spécialités, ceux-ci ont reçu, jeudi 11 septembre 2025, leurs attestations de formation à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie était placée sous le patronage du Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, représenté par le Chef d’Etat-major adjoint de l’armée de l’air, le Lieutenant-colonel Richard Bonkoungou. Pour lui c’est une nouvelle compétence que l’armée de l’air met à la disposition des Forces et de défense et de sécurité (FDS) qui ont souvent un besoin accru d’intervention aérienne sur le théâtre des opérations.

« Le langage aérien est souvent particulier. Ce qui peut handicaper l’intervention des vecteurs aériens. L’effectif que nous avons formé et mis à la disposition des unités combattantes est très important pour nous. Cela va permettre une occupation spatiale très importante et améliorer considérablement l’intervention des vecteurs aériens », a souligné le lieutenant-colonel Richard Bonkoungou qui s’est réjoui du caractère endogène de la formation. « Nous conduisons la formation de ces GATA par nos propres moyens à travers le commandement des écoles et centres de formation de l’armée de l’air.

Le personnel est local, le langage utilisé est propre à nous et cela répond à nos propres besoins », sest-il félicité. Le commandant du centre d’instruction de l’armée de

l’air de Bobo-Dioulasso, le commandant Theodore Kabré, lui a emboité le pas en affirmant que la formation de la 4e promotion confirme à souhait la confiance à l’expertise nationale en matière de défense et de cohésion au sein des forces armées.

A l’entendre, cette formation est capitale, car dans les opérations de reconquête du territoire national, les vecteurs aériens sont beaucoup sollicités. Il a rassuré que les 36 nouveaux GATA sont prêts à intégrer les opérations, à mette en application leurs acquis et leurs capacités à synchroniser les forces aériennes et terrestres.

Le représentant des GATA, le lieutenant Ben Idriss Sanou, a salué cette formation qui constitue pour lui un plus dans les capacités opérationnelles des FDS. Après avoir reçu leurs attestations, les guideurs aériens tactiques avancées ont fait une démonstration de ce qu’ils ont appris pendant les deux mois de formation.

Adaman DRABO

Jessica RABO

(Stagiaire)