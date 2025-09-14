Forces armées nationales : 502 pandores prêts à défendre la patrie

L’Ecole nationale des sous-officiers de la gendarmerie a organisé la sortie de la 51e promotion des sous-officiers de la gendarmerie, vendredi 12 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, sous le patronage du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé. Forts de 502 éléments dont 16 femmes, ces nouveaux pandores sont jugés aptes à défendre le Burkina Faso.

Les Forces armées nationales (FAN) ont enregistré du sang neuf dans leurs rangs. En effet, l’Ecole nationale des sous-officiers (ENSOG) a finalisé la formation de la 51e promotion des sous-officiers de la gendarmerie forte de 502 nouveaux pandores dont 16 de femmes, vendredi 12 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Baptisée « Nagou- zangan » (défendre tout sans exception en langue mooré) par le ministre d’Etat, ministre de

la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, la 51e promotion, aux dires du délégué de promotion, Jules Minougou, est prête à défendre la patrie et la loi.

« Nous sommes aujourd’hui des soldats de la loi, des hommes d’honneur prêts à servir la nation. Nous sommes des hommes façonnés, instruits et modelés à qui valeurs physiques, intellectuelles et morales indispensables au métier de gendarme ont été inculquées », a laissé entendre le désormais Marechal de logis (MDL) Jules Minougou. Durant 23 mois (du 18 octobre 2023 au 12 septembre 2025), le MDL Minougou et ses camarades ont bravé vents et marées, ont été moulés selon les standards de la discipline militaire et ont été préparés à affronter les enjeux sécuritaires actuels du Burkina Faso. Les deux années de formation, a fait savoir le commandant de l’ENSOG, le chef d’escadron Souleymane Couliably, se sont axées sur trois dimensions. Il s’est agi de la formation morale, physique

et intellectuelle.

Engagement, sacrifice et loyauté

« Ces trois dimensions ont été renforcées par une série de conférences sur des thèmes variés, un stage en secourisme et en extinction des incendies, ainsi qu’un stage de pratique dans les sous-unités départementales, et un autre stage de mise à condition opérationnelle les rendant immédiatement aptes aux combats », a détaillé le commandant de l’ENSOG, le chef d’escadron Coulibaly. Au terme de leur séjour à l’école de la gendarmerie, les 502 sous-officiers ont été jugés aptes par le commandement à rejoindre les rangs des Forces armées nationales (FAN) avec une moyenne de classe de 16,12/20.

Ces résultats « éloquents », traduisent le dévouement d’un collège de cadres compétents

et engagés, à en croire le chef d’escadron Souleymane Coulibaly. Désormais nantis des fondamentaux qui font d’eux des militaires aptes pour le commandement d’un groupe de combat ou agents de police judiciaire, le commandant de l’ENSOG a demandé à ces MDL à ne décevoir ni la Nation, ni l’armée, encore moins la gendarmerie. « Partout où vous serez, souvenez-vous que vous êtes appelés à servir et non à vous servir.

Respectez la dignité humaine dans toutes vos actions », s’est adressé le commandant de l’ENSOG aux jeunes pandores. Quant au patron de la cérémonie de sortie, le général de brigade Célestin Simporé, par ailleurs ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, il a dit attendre de ces soldats beaucoup d’engagement, de sacrifice, et de loyauté dans les missions qui leur seront confiées.

Le parrain de cette 51e promotion de l’ENSOG, le colonel-major à la retraite, Assane Sawadogo, a suggéré à ses filleuls de se battre dans le strict respect du droit pour sauver le Burkina Faso, symbole de la dignité, de la souveraineté et de la liberté de toute l’Afrique. Le port des épaulettes de maréchal de logis, une démonstration de ce qu’ils ont appris pendant ces deux ans et un défilé ont mis fin à cette cérémonie de sortie des 502 nouveaux gendarmes prêts pour la libération totale du Burkina Faso.

Kamélé FAYAMA

Astride OUEDRAOGO

(Stagiaire)

Des doléances pour améliorer l’apprentissage

Pour un meilleur fonctionnement et une performance de l’ENSOG, le chef d’escadron a fat quatre doléances. Il s’agit de la construction des dortoirs et salles de cours sur le nouveau site à Logofourousso (sur l’axe Bobo-Dioulasso-Orodara) afin de faciliter le déménagement vers un espace plus adapté aux activités de la formation ; la reprise du permis de conduire au profit des élèves gendarmes ; la dotation de véhicules et de motocyclettes pour faciliter la conduite des exercices pratiques ; et la signature du décret portant, statut, organisation et fonctionnement de l’Ecole.

K.F