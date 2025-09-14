Opération coup de balai volontaire: 48 heures pour assainir des services publics à Manga

Le Groupement d’intérêt public – Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) à travers son antenne régionale du Nazinon, a organisé une opération coup de balai volontaire, samedi 13 septembre 2025, à Manga.

Le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) est soucieux du bien-être des populations. En effet, il a organisé à travers son antenne régionale du Nazinon, une opération coup de balai volontaire, samedi 13 septembre 2025, à Manga. Financée par le Bureau national des Grands projets du Burkina Faso (BN-GPB), cette opération, lancée par la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communau-taire.

Elle a mobilisé 200 jeunes volontaires, notamment des hommes et des femmes. L’événement a débuté par une mise en terre de 100 plants de diverses espèces sur le site du gouvernorat de Manga. Ensuite, l’équipe de nettoyage s’est déportée respectivement sur les sites du Centre médicale avec antenne chirurgicale (CMA) de Manga et de la direction régionale en charge des infrastructures où elle les a débarrassés des ordures.

La gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, tout en saluant cette heureuse initiative du GIP-PNVB et du BN-GPB, a indiqué que cette opération coup de balai volontaire vient renforcer les actions de reboisement déjà entreprises dans sa région. Selon elle, cette action va contribuer à l’assainissement et à la promotion de l’hygiène et d’un cadre de vie sain dans le Nazinon. Pour Mme Nacoulma, l’initiative aura un grand impact sur les ménages car ces 200 jeunes volontaires seront des relais auprès de leurs communautés.

« Chacun va travailler à la promotion de l’hygiène et œuvrer de sorte que nous puissions aboutir à un Burkina Faso vert tel que prôné par les plus hautes autorités »,

a-t-elle souligné. La première responsable du Nazinon a également souhaité que ce bel exemple soit suivi par d’autres organisations. Le chef d’antenne régional du volontariat du Nazinon, Djibril Bazongo, a signifié que l’opération coup de balai volontaire vise à rendre la Cité de l’épervier très propre et à la reverdir. Selon M. Bazongo, le site du gouvernorat choisi pour le reboisement n’est pas fortuit. « C’est pour que les plants puissent être suivis et entretenus », a-t-il clarifié.

Renforcer la résilience climatique

Le directeur provincial des Eaux et forêts du Zoundwéogo, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Adama Kalmogo, a précisé que les plants mis en terre au gouvernorat sont composés entre autres d’espèces fruitières, exotiques et médicinales. D’après lui, le sol étant très riche dans l’enceinte du gouvernorat, cela va favoriser le développement harmonieux des plants. « Les lieux n’ont pas connu d’activités anthropiques pour dégrader le sol. Il s’y trouve également des arbres qui permettent de garantir l’humidité au niveau du site », a détaillé le lieutenant-colonel Kalmogo.

Il a, par ailleurs, soutenu que toutes ces actions menées vont contribuer à renforcer la résilience climatique des communautés. L’OCADES diocésaine de Manga abritant l’antenne régionale du volontariat national accompagne aussi l’opération coup de balai volontaire. Son secrétaire exécutif, abbé Richard Zongo, a affirmé que sa structure a entendu

l’appel du président du Faso et de son gouvernement à travers l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire. Pour lui, cette volonté très louable du chef de l’Etat, s’inscrit dans la vision de l’OCADES et de l’Eglise universelle.

« Le pape François avait lancé un cri du cœur nous appelant à protéger notre maison commune qui est l’environnement, notre lieu de vie et de travail. C’est dans ce lieu que nous vivons et nous évoluons. Nous avons donc l’obligation de protéger ce cadre de vie qui nous est tous commun », a relevé abbé Richard Zongo. Nassirata Bouda, une volontaire dans le cadre de l’opération coup de balai, a dit être fière de participer aux travaux d’assainissement. « A Manga ici, si nous ne nous mettons pas à la tâche pour assainir notre environnement personne ne viendra le faire à notre place », a-t-elle lancé. Mme Bouda a saisi l’occasion pour inviter les populations qui n’ont pas pu participer aux activités, à le faire lors des prochaines séances.

