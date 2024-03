Audiences à la Primature: le Premier ministre reçoit l’ASCE-LC et le comité d’organisation du Kũuri d’or

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu successivement en audience, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption et le comité d’organisation du Kũuri d’or de la VIIe édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage, le lundi 11 mars 2024, à Ouagadougou.

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) et les lauréats du Kũuri d’or de la VIIe édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage(SIAEL) ont été reçus, tour à tour, en audience par le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le lundi 11 mars 2024 . Le contrôleur général d’Etat par intérim, Urbain Millogo, qui a conduit l’équipe de l’ASCE-LC, a indiqué être venu présenter le rapport annuel d’activités 2022 au patron de l’exécutif. « Nous avons échangé autour du rapport de l’ASCE-LC pour avoir aussi les préoccupations du Premier ministre », a confié M. Millogo. De son avis, ils ont les mêmes contraintes, notamment travailler à la réduction du train de vie de l’Etat, approfondir les audits et mettre en évidence les sanctions pour certaines situations …

Il a informé que le rapport est présenté en trois tomes. Le premier évoque les moyens mis à la disposition de l’ASCE-LC pour mener à bien ses activités. Le deuxième fait cas du bilan des activités de prévention, de contrôle et de coordination. « Dans ce tome 2, nous avons précisément examiné la réduction du train de vie de l’Etat, des mesures qui ont été prises pour voir où en est-on et qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer », a expliqué le contrôleur général d’Etat par intérim. Le tome 3, selon lui, aborde les activités de suivi des recommandations et des actions en justice. Il a, par ailleurs, précisé que l’armée a été auditée comme les autres ministères dans le tome 2.

Les lauréats du SIAEL reconnaissants

A la suite de l’ASCE-LC, la délégation du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) 2024 a été reçue par le chef du gouvernement. Au sortir de l’entretien, le commissaire général du SIAEL et du Kũuri d’or, Jean Victor Ouédraogo, a confié être venu remercier le Premier ministre et toutes les personnalités ayant contribué à la réussite de la VIIe édition du SIAEL tenue, du 20 au 27 février 2024 dans la commune rurale de Komsilga. M. Ouédraogo a fait savoir que l’évènement a été un succès parce qu’il a connu la présence d’une forte délégation malienne, dont le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que des présidents de différentes filières.

Pour cette édition, il a précisé qu’une vingtaine de prix ont été décernés dans des secteurs que sont l’agriculture, l’élevage, l’environnement. « Nous avons désigné nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de l’agriculture, nos Forces de défense et de sécurité (FDS) de l’élevage et de l’environnement, ils doivent être connus sur le plan national et international », a-t-il mentionné. Pour lui, pendant que les FDS combattent le terrorisme au front, ces acteurs ont décidé d’accompagner autrement les initiatives du chef de l’Etat à travers l’agriculture, etc.

« Nous sommes tous fiers de ceux qui refusent le fatalisme », a laissé entendre Jean Victor Ouédraogo. Il a signifié que le Premier ministre a montré sa satisfaction quant à la réussite du SIAEL et les a invités à mener plus d’actions pour le développement. De ce fait, en perspective, ils envisagent d’effectuer des tournées dans les régions, provinces, communes et arrondissements pour faire passer le message : « notre avenir c’est dans l’agriculture, l’environnement et l’élevage ».

Aly SAWADOGO Jacqueline Wêndengûudi

OUEDRAOGO (Stagiaire)