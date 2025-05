Baptêmes de rues dans la commune de Ouagadougou: Cinq compagnons du président Sankara immortalisés

La commune de Ouagadougou a procédé au baptême et au dévoilement des plaques de certaines rues et avenues situées dans les secteurs 50 et 51 de l’arrondissement 11 dans le quartier Karpala, lundi 19 mai, à Ouagadougou.

Ils sont tous des compagnons d’infortune du Président Thomas Sankara, assassinés le 15 octobre 1987. Il s’agit de Gannoaga Kiemdé, Bonaventure Compaoré, Paténéma Soré, Wallilaye Ouédraogo et Christophe Ralegwindé qui ont été immortalisés par le baptême de cinq rues à leurs noms dans les secteurs 50 et 51 de l’arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou dans le quartier Karpala.

En effet, la commune de Ouagadougou a procédé au baptême et au dévoilement des plaques de ces rues, lundi 19 mai à Ouagadougou. Pour la troisième vice-présidente de la commune de Ouagadougou, Mamounata Ouédraogo, le baptême des rues au nom des douze compagnons de Thomas Sankara est une initiative des plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Nous avons été instruits par le capitaine Ibrahim Traoré afin de trouver des rues dans la ville de Ouagadougou qui porteront les noms des compagnons de notre défunt Président Thomas Sankara », a-t-elle expliqué. Mamounata Ouédraogo a relevé que c’est un signe de reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis par ces héros en faveur de l’indépendance et de l’épanouissement du Burkina Faso.

Une décision conforme à la volonté du gouvernement

Elle a révélé que cette décision répond à une volonté de faire entrer les cinq compagnons du capitaine Thomas Sankara dans le panthéon de l’histoire politique du Burkina Faso, aux côtés du Feu Président Thomas Sankara, élevé au rang

de Héros national.

« La commune de Ouagadougou compte immortaliser tous les douze compagnons de Thomas Sankara en baptisant des rues à leurs noms », a-t-elle fait savoir. Pour le représentant de la famille de Bonaventure Compaoré, Honoré Compaoré, la rue 51.151, située au secteur 51 dans l’arrondisse-ment 11 de Ouagadougou, porte désormais le nom « Avenue Bonaventure Compaoré », en hommage à cet ancien haut responsable de l’Etat, tombé, le 15 octobre 1987, aux côtés du Président Thomas Sankara.

« La cérémonie de baptême s’inscrit dans la volonté de reconnaître son engagement au service de la nation aujourd’hui », a-t-il soutenu. Selon le représentant de la famille du défunt Fréderic Kiemdé, Paul Dipama, la première rue à être baptisée est la rue numéro 50. 01, sise au secteur 50, dans l’Arrondissement 11. Elle portera désormais le nom

« Rue Gannoaga Frédéric Kiemdé », en hommage à son engagement dans la Révolution d’août 1983 aux côtés de Thomas Sankara.

« Comme toutes les autres familles présentes à ce baptême, nous sommes fières de cette initiative du gouvernement », a-t-il déclaré.

Valentin KABORE

(Collaborateur)