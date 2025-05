Situation nationale: le gouvernement et le corps diplomatique harmonisent leurs vues

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur et des membres du gouvernement ont eu, lundi 19 mai 2025, à Ouagadougou, une séance de dialogue sur la situation nationale avec les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que des organisations internationales et interafricaines accrédités au Burkina Faso.

Les questions sécuritaires, humanitaires et économiques ont fait l’objet d’échanges et de dialogue entre les membres du gouvernement et les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que des organisations internationales et interafricaines accrédités au Burkina Faso.

La rencontre a eu lieu, lundi mai 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Célestin Simporé. L’objectif de cette rencontre est de donner des informations justes et réelles aux

partenaires diplomatiques, relever les préoccupations et corriger certaines lectures erronées sur la situation nationale du Burkina Faso.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, à l’ouverture de la rencontre, a remercié tous les diplomates présents, les représentants des Organisation internationales et interafricaines pour leurs accompagnements.

Il a indiqué que le gouvernement burkinabè travaille dans un espace de sincérité, de dialogue avec le souci de donner l’information de bonne source. Pour lui, la présente session se veut un moment de réajustement, de correction sur certaines actualités sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

« Nous voulons vous apporter l’information juste celle qui doit vous permettre d’éclairer vos capitales et celle qui doit vous orienter dans vos choix pour le renforcement de la coopération et des relations avec le pays des Hommes intègres », a ajouté le chef de la diplomatie burkinabè.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, les pays de l’AES ne cherchent que le bonheur de leurs peuples. « Nous aspirons à un mieux vivre et un mieux-être pour les populations. C’est la mission actuelle du gouvernement », a-t-il déclaré. Il a rappelé que, depuis plus de 10 ans, le Burkina Faso est attaqué par des groupes terroristes pour des objectifs n’ont encore connus. Toutefois, selon le ministre chargé de la Défense, le Burkina Faso combat de toutes ses forces pour parvenir à vaincre ce fléau.

« L’objectif de notre Nation est de vivre comme tout le monde parce que nous avons des ressources humaines, naturelles et tout ce qu’il faut pour conférer une meilleure éducation à nos enfants, les soigner comme il se doit, leur procurer du travail, de sorte qu’ils puissent vivre de façon digne. Nous voulons qu’ils arrêtent de faire l’immigration clandestine », a-t-il fait savoir. Pour ce faire, Célestin Simporé a soutenu qu’il faut instaurer la sécurité au Burkina Faso car, sans la sécurité il n’y a pas de développement.

« Et pour que la sécurité s’instaure, il faut une mobilisation unique pour arriver à bout de ce terrorisme qui n’épargne personne. Il est bon que les forces se mutua-lisent pour parvenir à l’éradiquer », a-t-il poursuivi. En outre, le général Simporé a indiqué que, malheureusement, il y a des comportements qui sont aux antipodes des actions mises en œuvre afin de mettre fin à ce terro-risme.

A ce titre, il a cité la désinformation, la pollution des réseaux sociaux avec des propos indécents, des faits qui ne sont pas vérifiés et qui ne facilitent pas la lutte. « Ce qui pousse parfois à croire que le terrorisme n’est qu’un instrument géopolitique pour faire et défaire les Etats, comme on veut, dans le sens des intérêts de certains groupuscules et de certaines puissances », a-t-il déclaré.

Le doyen des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso, l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Youssef Slaoui, a salué la tenue du cadre de dialogue. « Nous saluons l’esprit d’ouverture du gouvernement envers le corps diplomatique et nous tenons à valoriser cette initiative qui se perpétue », a-t-il dit. A cet effet, il a invité le corps diplomatique

à saisir cette occasion qui dénote d’une volonté réelle de dialogue et d’échange. Il a appelé les participants à donner un contenu concret à aux échanges pour avoir des informations de premières mains de la part des autorités dans le cadre de la confiance mutuelle et de sincérité.

Evariste YODA