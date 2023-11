Analyse stratégique: le CNES signe un partenariat avec l’ISS

Le Centre national d’études stratégiques (CNES) a signé une convention de partenariat avec l’Institut d’études de sécurité (ISS), le lundi 13 novembre 2023 à Ouagadougou.

Le Centre national d’études stratégiques (CNES) et l’Institut d’études de sécurité (ISS) sont désormais liés par une convention de partenariat. La signature de la convention a eu lieu, le lundi 13 novembre 2023 à Ouagadougou. Aux dires du directeur général du CNES, le général de brigade Aimé Barthélemy Simporé, le développement de la coopération est un axe majeur du plan stratégique de son institution qui s’est fixé pour objectif d’établir de solides et fructueux partenariats avec les institutions de recherches afin de renforcer son potentiel capacitaire et élargir l’horizon de son expérience scientifique.

D’où le choix de l’ISS qui constitue, selon lui, une institution de référence sur le continent en matière de production scientifique. A ses dires, cette convention, d’une durée de deux ans, va faciliter les consultations et les échanges d’informations entre les deux structures sur les questions d’intérêt commun et l’organisation de formations conjointes pour soutenir les acteurs qui travaillent sur les problématiques de sécurité humaine. Ce partenariat va permettre en outre la mise en œuvre de projets conjoints sur des thématiques pertinentes.

Un partenariat mutuellement bénéfique

Pour la directrice régionale de l’ISS pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad, Lori-Anne Théroux-Bénoni, la présente signature de convention n’est qu’une matérialisation de la coopération entre les deux structures qui date de 2021. Elle a rappelé qu’en juin 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions conjoint des centres d’études stratégiques des pays membres de l’Autorité du Liptako-Gourma, l’ISS a animé avec brio un atelier de renforcement des capacités en méthodologie de recherche au profit des chercheurs des centres d’études stratégiques du Burkina, du Mali et du Niger.

L’ISS a également contribué à l’animation des panels du Forum de recherche stratégique organisé par le CNES en fin juillet 2023. Tous ces exemples prouvent, selon la directrice régionale, qu’il existait déjà une fructueuse coopération entre les deux institutions sur laquelle ils ont décidé d’établir un partenariat mutuellement bénéfique. « La cérémonie de ce matin nous permet de mener de manière plus structurelle des activités conjointes en matière de recherche sur diverses thématiques de sécurité, d’échanges d’expériences et de renforcement de capacités », a-t-elle indiqué.

La signature de convention a été couplée à une rencontre de travail d’échanges sur les résultats d’études menées par l’ISS sur des problématiques sécuritaires de la sous-région, notamment les dynamiques criminelles transfrontalières liées aux activités terroristes. Toute chose qui va permettre, foi de la directrice générale adjointe du CNES, Dr Sampala Balima, de réfléchir davantage sur le lien étroit entre les activités illicites transfrontalières et celles des groupes terroristes. Pour elle, il y a une zone de fragilité au niveau des frontières en lien avec la crise multifactorielle qui s’abat sur les Etats de la sous-région qui mérite qu’on y réfléchisse afin de trouver des solutions. Elle a donc traduit sa reconnaissance à l’ISS pour sa disponibilité à partager ses résultats dont le CNES tirera un profit certain.

Nadège YAMEOGO