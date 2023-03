Criminalité organisée au Sahel : les Nations unies publient une série de rapports

L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a publié une série de rapports sur la criminalité organisée au Sahel exposant l’impact du trafic d’armes, de carburant, de produits médicaux et de migrants sur la stabilité et le développement de la région.

En septembre 2021, une enquête sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avait permis de mettre la main sur des personnes et de les condamner, pour trafic de carburant dans des régions du Burkina Faso où des groupes terroristes sévissent. Cette situation, parmi tant d’autres, dans la région du Sahel, a certainement inspiré l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à effectuer des études. Elles ont conduit à une publication d’une série de rapports sur la criminalité organisée au Sahel exposant l’impact du trafic d’armes, de carburant, de produits médicaux et de migrants sur la stabilité et le développement de la région. Ces rapports ont été publiés dans le cadre d’un projet d’analyse des menaces en matière de criminalité organisée au Sahel (Transnational Organized Crime Threat Assessment in the Sahel, TOCTA – Sahel). Il ressort que les groupes criminels exploitent les besoins des populations et les vulnérabilités de la région pour développer leurs trafics.

A titre d’exemple, les populations, ayant des difficultés d’accéder à des produits médicaux, des soins de qualité et abordables, sont les proies des trafiquants de médicaments. Ceux-ci en profitent pour leur vendre des produits médicaux qui ont été détournés des chaînes d’approvisionnement, à savoir des produits falsifiés, des médicaments périmés, des produits médicaux qui n’ont pas été autorisés et contrôlés. Cette forme de trafic porte atteinte à la santé des populations, mais elle affecte également la stabilité de la région car les groupes criminels peuvent recourir à la violence et à la corruption pour protéger leurs affaires. Au moins 605 tonnes de produits médicaux ont été saisies lors d’opérations internationales en Afrique de l’Ouest entre 2017 et 2021. Les trafiquants d’armes exploitent également la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel pour fournir des fusils à différents groupes armés dont des groupes d’autodéfense et des groupes extrémistes violents.

Saisies de fusils d’assaut

Les saisies de fusils d’assaut ont augmenté de 105% au Burkina Faso entre 2017 et 2021. Cette prolifération des armes au Sahel exacerbe les violences. Pour la représentation régionale de l’ONUDC pour le Bureau d’Afrique de l’Ouest et du Centre, la criminalité transnationale organisée est une menace sérieuse pour la sécurité, la stabilité et le développement de la région du Sahel. Le trafic de migrants apparaît très lucratif. Les trafiquants aident les migrants à contourner les contrôles aux frontières. Cela leur permet de générer des revenus mensuels moyens de 1 500 dollars US par mois, largement supérieurs aux salaires médians dans les pays du Sahel. Le carburant représente une marchandise facile, discrète et stratégique pour les trafiquants et très difficile à réguler pour les Etats. Les trafiquants de carburant inondent le marché sahélien de carburant de contrebande acheté à bas prix en Algérie, en Libye et au Nigéria, proposant des pots-de-vin aux agents d’application de la loi postés aux frontières (jusqu’à 1 100 dollars US par camion). Les groupes armés, y compris les groupes terroristes, l’utilisent à la fois comme marchandise et pour mener leurs opérations.

Ces dernières années, les Etats ont progressé dans le démantèlement des réseaux criminels mais s’attaquer à la contrebande de carburant représente un défi car des millions de personnes dépendent d’un carburant bon marché dans leur vie quotidienne. Les rapports publiés par l’ONUDC sur la criminalité organisée au Sahel visent à soutenir les efforts nationaux et régionaux de prévention et de perturbation des réseaux criminels en informant les grandes orientations politiques et opérationnelles des décideurs politiques. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel, qui vise à promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la région.

Boukary BONKOUNGOU

Source : ONUDC