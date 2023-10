Insécurité au Burkina : des musulmanes prient pour le retour de la paix

Des femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso ont organisé, le jeudi 12 octobre 2023, une journée de prières et d’invocations pour le retour de la paix au Burkina. A la grande mosquée de Ouagadougou, des fidèles musulmanes ont répondu présents et en présence de membres du gouvernement.

Des milliers de femmes musulmanes du pays des Hommes intègres ont, dès 7 heures, pris d’assaut la grande mosquée de Ouagadougou, le jeudi 12 octobre 2023. Elles ont ainsi répondu à l’appel de la Communauté musulmane du Burkina pour des prières et invocations en faveur de la paix et la stabilité au Burkina et dans la sous-région. Selon la présidente des femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso, cette journée de prières et d’invocations se tient aussi à Bobo-Dioulasso, Ouahigouya ainsi qu’au Mali et au Niger. «Nous avons besoin de la paix pour vivre heureux. Donc nous allons toujours travailler pour que la paix et la cohésion sociale puissent régner au Burkina Faso et partout dans la sous-région », a-t-elle rappelé.

Au cours de cette séance de prières, les participantes venues des quatre coins du pays ont recité dix-neuf fois le saint Coran, a indiqué le président de la Communauté musulmane du Burkina Faso, El hadj Moussa Koanda. Il a traduit les remerciements de l’ensemble des musulmans à l’autre moitié du ciel pour cette initiative. « Je demeure convaincu que les prières et invocations des femmes trouveront un écho favorable auprès d’Allah », a-t-il conclu. L’initiative de ce jour entre en droite ligne dans la vision du gouvernement, d’où la présence de certains membres de l’exécutif. Selon la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, toutes les actions des fidèles musulmanes pour le retour de la paix sont à saluer. « Nous sommes venus pour traduire toute la reconnaissance des plus hautes autorités de la Transition aux femmes musulmanes pour cette noble initiative », a-t-elle déclaré. C’est avec les mains levées vers le ciel, que cette journée de prières s’est achevée par des invocations émouvantes.

San Serge COULIBALY (Stagiaire)