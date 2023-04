Mine: IamGold corporation cede ses actifs au Sénégal et au Mali

Par un communiqué en date du 26 avril 2023, IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) annonce la finalisation de la vente de sa participation de 90 % dans le projet Boto (« Boto ») au Sénégal et de sa participation de 100 % dans les propriétés d’exploration primaire Boto Ouest, Senala Ouest et Daorala et de la participation acquise dans la convention de participation conditionnelle dans Senala, également au Sénégal (conjointement avec Boto, désignées les « actifs au Sénégal ») en contrepartie d’un produit brut total en trésorerie d’environ 197,6 millions $ (avant impôts). Le produit brut comprend des paiements différés à recevoir d’environ 32 millions $ prévus au troisième trimestre de 2023. Le gouvernement du Sénégal demeure propriétaire de la participation restante de 10 % dans Boto.

La vente des actifs au Sénégal, selon le groupe, fait partie des transactions annoncées précédemment avec Managem (CAS : MNG), une grosse société marocaine, » aux termes desquelles IAMGOLD recevra environ 282 millions $ (avant impôts) en contrepartie des actions et des prêts des filiales/intragroupe pour les entités détenant une participation de la Société dans les actifs au Sénégal, le projet Diakha-Siribaya au Mali, le projet Karita et les propriétés d’exploration connexes en Guinée ».

La finalisation des autres transactions est prévue à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de 2023 déclare la société. Elle réduit ainsi sa presence en Afrique de l’ouest. en conservant la mine de Essakane au Burkina Faso

Sidwaya.info