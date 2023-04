Sahel : L’ONU s’inquiète de l’aggravation de l’insécurité alimentaire

L’ONU se dit inquiète de la dégradation massive de la sécurité alimentaire au Sahel. Selon un rapport du secrétaire général des Nations unies présenté mardi devant le Conseil de sécurité, les pays les plus touchés par cette aggravation sont le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria.

La crise alimentaire frappant le Sahel selon le rapport « a été aggravée par les pénuries de blé et d’engrais entraînées par le conflit en Ukraine, l’insécurité régionale et les conséquences, toujours plus lourdes, des changements climatiques »

Résultat, « plus de 18,6 millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire grave, soit 5,6 millions de plus » que lors du précédent rapport de juin 2022. « Et pour 2,1 millions de personnes cette situation a atteint un niveau extrêmement critique », précise ce rapport semestriel sur la situation en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Selon l’organisation la situation s’est aggravée en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ainsi que par des catastrophes climatiques

Sidwaya.info

source le monde