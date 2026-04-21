Résilience en temps de crise : un doctorant burkinabè brille sur la scène scientifique mondiale

Dans un monde secoué par les crises sécuritaires et les incertitudes économiques, la recherche scientifique s’impose plus que jamais comme un levier de solutions concrètes. C’est dans ce contexte exigeant que David Pakidumsamba BELEMNABA a marqué les esprits en s’imposant parmi l’élite académique internationale, lors de la 6ᵉ édition de Unicaf University Graduate Conference 2026 (UGraC 2026), organisée par Unicaf University.

Pendant cinq jours, du 16 au 20 mars 2026, cette conférence d’envergure mondiale a réuni près de 2000 participants venus de plus de 80 pays. Avec 49 doctorants issus de 26 nations (21 pays anglophones et 5 pays francophones), l’événement s’est affirmé comme une plateforme majeure de diffusion du savoir doctoral et d’échanges scientifiques de haut niveau.

Au cœur de cette compétition académique intense, David Pakidumsamba BELEMNABA, sous la direction du Professeur Jairo Montoya Torres, PhD, a su tirer son épingle du jeu en remportant le prix « Best Presentation Award » de la meilleure présentation des doctorants en fin de cycle PhD en Business Administration. Une distinction prestigieuse qui récompense la qualité exceptionnelle de ses travaux et son aptitude à transformer la recherche en outil d’aide à la décision.

Son étude, intitulée « Exploration des facteurs qui déterminent la résilience de la chaîne logistique minière dans un environnement de crise sécuritaire : cas du Burkina Faso », aborde une problématique brûlante. Dans un pays comme le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires persistants, la continuité des activités minières représente un enjeu économique crucial.

Avec une approche rigoureuse et ancrée dans le réel, le doctorant met en lumière les mécanismes qui permettent aux chaînes logistiques de résister aux chocs : adaptation stratégique, innovation organisationnelle, gestion des risques et coopération entre acteurs. Autant de leviers essentiels pour maintenir la performance dans des environnements instables.

Face à un jury international exigeant, sa présentation a séduit par sa clarté, sa pertinence et son impact potentiel. Elle illustre parfaitement la vocation de l’UGraC : promouvoir une recherche utile, connectée aux réalités du terrain et capable d’éclairer les décisions stratégiques.

Cette consécration dépasse le cadre individuel. Elle symbolise l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs africains, engagés dans la production de savoirs à forte valeur ajoutée.

En rappel, M. BELEMNABA est économiste, inspecteur du travail, titulaire de deux Masters : un Master en transport logistique et un Master en gestion des projets. Aussi, il dispense des modules de formations dans le domaine du transport logistique depuis une dizaine d’années dans les universités et instituts privés d’enseignement supérieur.

Valentin KABORÉ