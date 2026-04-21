Coopération AES- Union africaine: le Président de l’UA, Evariste Ndayishimiyé, apprécie le modèle de développement du Burkina

Depuis ce lundi 20 avril 2026, le Président en exercice de l’Union africaine (UA), Evariste Ndayishimiyé, séjourne à Ouagadougou. Il en a profité pour toucher du doigt des réalisations socioéconomiques du Burkina Faso.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Confédération des Etats du Sahel (AES) et l’Union africaine (UA), le Président en exercice de l’UA, Evariste Ndayishimiyé, est présent dans la capitale burkinabè, depuis ce lundi 20 avril 2026. Il a mis à profit son séjour pour visiter des infrastructures socioéconomiques du pays des Hommes intègres. Accompagné du ministre des Affaires étrangères du Burkina, Karamoko Jean-Marie Traoré, M. Ndayishimiyé a d’abord visité l’usine de transformation de blé située à Kossodo. Ensuite, il s’est rendu sur le site de l’Agence Faso Mêbo pour s’imprégner du fonctionnement et des réalisations de cette initiative présidentielle.

Il a aussi parcouru l’avenue Thomas–ankara pour découvrir les travaux d’embellissement de la ville. Impressionné par les chantiers de développement du Burkina, le président de l’UA, par ailleurs président de la République du Burundi, a salué la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Je voudrais exprimer ma joie de voir cette initiative endogène portée par le camarade président du Burkina Faso. Ce programme montre bien l’unité entre les citoyens. C’est inspirant, c’est aussi instructif. Chez nous, au Burundi, nous avions initié les travaux communautaires pour le développement.

C’est presque la même chose, mais c’est toujours organisé par l’administration », a-t-il précisé. Avec ce programme de travaux communautaires pour le développement, a-t-il poursuivi, les Burundais ont pu construire des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. « D’ailleurs, j’ai même inauguré un stade de 17 000 places, construit par des travaux communautaires », a-t-il dit. En outre, Evariste Ndayishimiyé a fait savoir que, l’organisation et la mobilisation des populations autour du programme présidentiel sont très inspirants. « Je suis très ravi et je tiens à encourager le peuple burkinabè à aller de l’avant, car des projets communs peuvent contribuer à ramener la paix », a déclaré le président de l’UA.

Le coordonnateur national de l’Agence Faso Mêbo, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, a souligné que c’est un honneur de recevoir le président du Burundi, qui est en même temps le président en exercice de l’Union africaine. « Nous avons pu lui montrer ce que le peuple burkinabè, sous l’égide du camarade Ibrahim Traoré, est capable de faire par lui-même. Nous avons pu lui dire qu’ici, nous n’attendons pas quelqu’un pour développer notre cadre de vie et notre Patrie », a-t-il insisté.

Le commandant Sakandé a également mentionné que le président de l’UA a pu voir la zone de production du blé ainsi que certaines réalisations de Faso Mêbo. « Il repart très satisfait. Il nous a même dit qu’il va s’inspirer du modèle burkinabè. Il nous a promis une visite d’une mission de son pays pour voir comment le Burkina arrive, de façon endogène, à se développer », a-t-il confié.

Adama SAWADOGO