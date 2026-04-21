Dr Eliane Mireille Paré, chirurgienne dentiste spécialiste : « La santé du corps dépend de la santé bucco-dentaire »

Dr Eliane Mireille Paré est chirurgienne dentiste spécialiste à la Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles (DPCM) au ministère de la Santé. Dans une interview accordée à Sidwaya, elle définit une infection bucco-dentaire, donne ses causes et conséquences et propose des pistes pour la prévention.

Sidwaya (S) : Qu’est-ce qu’une infection bucco-dentaire ?

Eliane Mireille Paré (E.M.P.) : Une infection bucco-dentaire est vaste et désigne toutes les pathologies qu’on peut rencontrer au niveau de la cavité buccale. Donc une infection, c’est quand il y a quelque chose qui est pourrie à quelque part, avec la présence du pu. Cela peut être la carie, ça peut être la gingivite, il y a beaucoup d’autres anomalies mais ce sont les deux principales maladies qu’on trouve dans la cavité buccale.

S : Est-ce que les infections bucco-dentaires sont fréquentes au Burkina Faso ?

EMP : Elles sont très fréquentes. Il y a une étude qui a été faite en 2021 montrant que 52% de la population burkinabè fait de la carie et 60% de la population fait les maladies parodontales. Et si nous allons dans les profondeurs, c’est un peu plus que ça. Il peut y avoir une différence de niveau, parce qu’au niveau des villes, la proportion peut être un peu moins que par rapport aux zones non urbaines.

S : Quels sont les types de maladies bucco-dentaires fréquentes au Burkina Faso ?

EMP : Il y a tout genre de maladies mais les plus fréquentes ce sont les caries, les problèmes de parodonte ou parodontopathie. Aussi il y a le cancer, l’érosion et les fractures au niveau des accidents publics. Un usager peut faire un accident et avoir des perturbations au niveau dentaire.

S : Quelles sont les causes de cette maladie ?

EMP : Il y a quatre facteurs en général. C’est d’abord les facteurs personnels, où nous n’avons pas une bonne santé et nous sommes fragilisés. Ensuite, l’alimentation peut contribuer à des pathologies bucco-dentaires. Quand je parle de l’alimentation, c’est l’exposition au sucre, aux aliments acides qui peuvent entraîner des problèmes. Outre cela, il y a le temps mis dans la consommation. C’est-à-dire que les aliments que nous consommons de façon fréquente, peut amener le processus de carie ou le processus des parodontites. La mauvaise hygiène bucco-dentaire et la méconnaissance de comment prévenir ces maladies constituent également des causes des maladies bucco-dentaires,

S : Quelles conséquences ces infections peuvent avoir sur la santé humaine ?

EMP : Une carie dentaire déjà en elle-même si on ne la soigne pas, la personne peut faire de la fièvre, l’infection peut se généraliser. C’est une gangrène qui peut se généraliser et entraîner des maux au niveau de toute la poitrine et à ce stade on peut avoir des infections. Et si ce n’est pas traité non plus, cela peut entraîner la mort. C’est des cas extrêmes, donc il ne faut pas négliger le mal aux premiers instants. Pour les parodontites, c’est la même chose, car si on néglige le mal au niveau de la gencive, nous constatons une interaction avec le diabète. Et le diabète qui est mal traité peut entraîner des maladies de la gencive, les maladies de la gencive aussi qui sont mal traitées peuvent entraîner des problèmes au niveau du diabète. La dent en général, quand elle n’est pas soignée, elle peut contaminer le cœur, les reins, les poumons et tous les organes sensibles, donc il faut faire très attention à sa bouche.

S : Quelles sont les précautions à prendre pour une bonne hygiène bucco-dentaire ?

EMP : La précaution principale c’est le brossage dentaire. Il faut se brosser les dents, parce qu’il y a des milliards de bactéries qui sont dans la bouche et incompatibles avec elle. Mais si nous ne nous brossons pas bien, ces bactéries qui adhèrent à la dent, vont utiliser le sucre qu’on introduit à travers l’alimentation et vont transformer ce sucre en acide et l’acide va désagréger les mailles dentaires. Ce qui veut dire que si nous nous brossons la dent, nous diminuons les bactéries pathogènes qui font ce travail. Sinon, les autres bactéries ont un rôle à jouer dans la bouche parce qu’elles contribuent à digérer les aliments, à protéger les dents avec l’effet de la salive également. Mais, il faut enlever régulièrement les bactéries pathogènes pour qu’elles ne prolifèrent pas et créer la baisse du PH bucco-dentaire entraînant l’érosion des mailles dentaires, par la suite la carie dentaire.

S : Existent-t-ils des traitements appropriés au Burkina Faso sur ces types de pathologies ?

EMP : Oui, il y a des dentistes qui sont formés pour traiter les patients comme partout ailleurs. Le seul problème, c’est que nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir tout le territoire. Et donc, c’est le rôle de la santé publique maintenant de faire un travail de prévention pour que les dentistes ne soient pas surchargés en travail. Nous n’avons pas à faire des interventions qui coûtent, alors que nous pouvons faire la prévention qui est accessible. Le brossage est vraiment important pour toute personne qui veut garder ses dents toute sa vie. J’insiste vraiment sur le brossage et ses techniques. Il faut se brosser au moins 2 fois par jour après les repas.

S : Quels sont les conseils que vous avez à donner à nos lecteurs ?

EMP : Je les conseille d’aller, au moins une fois par an si c’est possible, chez un dentiste pour se faire consulter. Aux parents, je leur conseille de familiariser les enfants avec les chirurgiens-dentistes. Pour que de temps en temps, ils puissent s’amuser avec l’enfant pour lui montrer tous les instruments qui sont utilisés dans l’entretien des dents. Quand l’enfant n’a pas peur, l’enfant participe au traitement. Souvent la peur de l’enfant est due aux idées reçues. Ce n’est pas une peur normale, c’est une peur reçue à travers ce qu’il a entendu ou vu sur les dentistes, car, tout le monde parle que les chirurgiens-dentistes font mal. Non, nous ne sommes pas là pour faire mal aux gens, mais pour soulager les douleurs. Nous accompagnons nos patients et nous n’aimons pas aller à l’extrême ou à l’extraction de la dent. Nous aimons donner des conseils et amener les gens à prendre en charge leur santé. Il n’y a pas de santé sans santé bucco-dentaire et chacun contribue à sa santé.

Réalisée par Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE