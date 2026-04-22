SNC 2026: 116 candidats des Koulsé en compétition dans diverses disciplines

Qualifiée pour la première fois dans la discipline vedette de la chanson traditionnelle pour la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, la troupe Duoral Sudubaba (entente) de Korsimoro s’active dans les répétitions pour espérer décrocher la première place dans sa discipline.

La troupe traditionnelle Duoral Sudubaba (entente) de Korsimoro figure parmi les 116 troupes et ensembles artistiques qualifiés de la région des Koulsé pour la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. Dans la discipline vedette de la chanson traditionnelle pour la première participation depuis 20 ans d’existence, cette troupe est composée de cinq artistes dont deux tapeurs de calebasse, deux guitaristes et une danseuse.

Dans ses deux chansons de 10 mn maximum, conformément au règlement intérieur, elle aborde plusieurs thèmes tels que la cohésion sociale, l’éducation familiale et l’instruction des enfants, l’union sacrée des peuples de l’AES, le soutien de leurs dirigeants contre l’impérialiste et le développement des villes régionales à travers les autoroutes à réaliser avec l’Agence Faso Mêbo. « Nous sommes dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire.

Et, pour montrer que la région des Koulsé est et restera débout, nous avons forgé nos chansons sur la résilience et le vivre-ensemble », a indiqué la vedette, Saidou Diallo. Avec les encadrements reçus lors des répétitions, ils disent être prêts pour revenir avec le trophée de leur discipline. « Depuis notre désignation pour représenter la région, nous multiplions les répétitions et nous sommes confiants que nous allons représenter valablement la région à cette phase finale de la SNC Bobo », a-t-il espéré.

A écouter, la Directrice régionale (DR) chargée de la culture des Koulsé, Safiatou Oubda, 116 troupes et ensembles artistiques représenteront la région des Koulsé dont la plupart des troupes sont à leur première participation à l’exception de celle Namaoré de Loagha et sont jeunes et nouvellement structurés. Ces candidats participeront, selon elle, dans plusieurs disciplines telles que l’art culinaire, l’orchestre, le tir à l’arc, la lutte et la danse traditionnelle, le slam, la musique traditionnelle instrumentale, le ballet, les chœurs populaires et la vedette de la chanson traditionnelle. A entendre, la DR Oubda, les préparatifs se sont bien passés et sa région compte revenir de la SNC 2026 les mains chargées de trophées.

Emil SEGDA

Segda9emil@gmail.com