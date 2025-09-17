Brevet professionnel de technicien spécialisé: 330 candidats en quête de leur parchemin

Les épreuves théoriques du Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS), session 2025, ont débuté, mardi 16 septembre 2025, dans le centre d’examen unique du Centre de formation professionnelle industrielle (CFPI) de Bobo-Dioulasso. Au total, 330 candidats sont en lice pour cet examen professionnel qui se tient, du 16 au 23 septembre 2025.

Après avoir réussi aux épreuves pratiques du Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS), les 330 candidats vont à l’assaut de leur diplôme. En effet, ils ont entamé les épreuves théoriques du Brevet, mardi 16 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Organisé par

la Maison des compétences du Burkina, Burkina Suudu Bawdè, le lancement des épreuves a été présidé par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré.

Les compositions se déroulent au Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPIB), du 16 au 23 septembre 2025. Pour cette session 2025, les filières en compétition reflètent les besoins critiques en techniciens spécialisés dans

les secteurs porteurs de l’industrie, de l’ingénierie et du numérique.

Il s’agit, notamment des métiers d’administration de réseaux informatiques, de dessinateur industriel, de maintenancier des équipements industriels de production et de surveillance, de mécanicien d’usine, de mécatronicien, de spécialiste réseau télécom et de domoticien. Selon les organisateurs, la tenue de cet examen vise non seulement à valider les compétences techniques avancées des apprenants dans des métiers à haute valeur ajoutée, à attester l’aptitude professionnelle des candidats à exercer en autonomie dans des contextes complexes, mais aussi à répondre aux besoins du marché du travail en personnel hautement qualifié.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré, ce n’est pas un concours, c’est un examen qui permet de vérifier que les candidats ont bien acquis ce qui leur a été enseigné. « C’est le domaine technique et nous n’avons pas droit à l’erreur », a-t-il laissé entendre. Il s’est réjoui du lancement réussi de cette session et a dit espérer de bons

résultats à la fin des épreuves. A en croire le directeur de la Maison de la certification professionnelle, Joseph Nana, ces épreuves constituent le dernier examen au niveau de la certification. « Elles concernent essentiellement les métiers industriels », a-t-il souligné.

Noufou NEBIE

Jessica RABO

(Stagiaire)