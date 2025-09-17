Délégation spéciale régionale du Guiriko : les orientations budgétaires au menu de la 3e session ordinaire

La délégation spéciale régionale du Guiriko a tenu sa troisième session ordinaire de l’année 2025, du 11 au 12 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. A cette session, plusieurs points ont été examinés.

Les membres de la délégation spéciale régionale du Guiriko ont encore sacrifié à la tradition. En effet, ils se sont réunis, du 11 au 12 septembre 2025, lors de sa troisième session ordinaire de l’année 2025 pour statuer sur plusieurs points. Il s’agit entre autres, de l’examen et l’adoption du procès-verbal de la deuxième session extraordinaire de l’année 2025, de la présentation de la circulaire budgétaire de l’année 2026, de la restitution des travaux des commissions permanentes, des débats d’orientation budgétaire et aussi de la délibération portant retrait de la région du Guiriko de l’Association internationale des régions francophones (AIRF).

Selon le représentant de la présidente de la délégation spéciale régionale, El hadj Hamadé Yaméogo, par ailleurs premier vice-président, cette session a permis d’examiner des sujets clés de la vie de la région, de prendre des décisions fortes pour l’avancement de la collectivité et a fourni des informations utiles sur la vie de la région. « Notre attention a été plus focalisée sur les débats d’orientation budgétaire, instants pour chacun de s’imprégner des orientations que dictent les autorités nationales pour conduire les budgets 2026 des collectivités territoriales du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Plusieurs communications étaient également à l’ordre du jour de cette troisième session ordinaire, notamment de la communication sur la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) et de celle de l’antenne régionale des évaluations environnementales (ANEVE). Le premier vice-président a exprimé sa gratitude à l’ensemble des partenaires au développement de la région du Guiriko et à tous ceux qui ont pris part à cette session

ordinaire.

Noufou NEBIE

Safiatou BOLY

(Stagiaire)