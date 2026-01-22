Burkina Faso : Plus de 110 milliards Fcfa d’investissements structurants pour accélérer le développement économique et social

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi 22 janvier 2026, le Conseil des ministres du Gouvernement RIMTALBA 2, issu du remaniement du 12 janvier dernier. Cette session ordinaire a examiné et adopté plusieurs dossiers et a pris d’importantes décisions pour répondre aux aspirations profondes du Peuple, selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

Pour le compte du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant création de l’Agence Faso Mêbo résultant d’une transformation de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Selon le Ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, cette agence est un établissement public de l’État et aura pour fonction d’assumer les missions qui sont aujourd’hui exécutées par l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. L’Agence Faso Mêbo sera dotée de tous les moyens institutionnels, matériels et humains nécessaires pour lui permettre de réaliser les grandes ambitions d’infrastructures portées par le Président du Faso.

Au titre du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, le Conseil a adopté un projet d’ordonnance portant régime juridique applicable aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Selon le Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin SIMPORÉ, l’adoption de cette ordonnance permet de corriger les limites du régime juridique en vigueur. Le projet d’ordonnance comporte donc des innovations majeures. Entre autres, l’adaptation des modalités de l’emploi des VDP par l’introduction du niveau de recrutement et d’emploi régional, la facilitation de la mobilité des VDP en fonction des besoins opérationnels, la sécurisation juridique du VDP en cas de disparition ou de captivité et la prise en compte de ses ayants droit.

Des investissements de plus de 110 milliards Fcfa pour les Initiatives présidentielles

Pour le compte de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret relatif à une série d’investissements structurants et prioritaires à réaliser durant l’année 2026 en vue de consolider et d’accélérer le développement économique et social de notre pays. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, les investissements envisagés s’inscrivent dans le cadre des initiatives présidentielles.

Au titre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), il est prévu l’achèvement des travaux de la première phase de 12 amphithéâtres de 500 et 1000 places à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Manga, Ouahigouya, Dédougou, Banfora, Kaya, Ziniaré, Fada N’Gourma et Gaoua. Il y a également la construction de deux amphithéâtres de 1000 places à Ouagadougou et Koudougou et de 4 amphithéâtres de 500 places à Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Fada N’Gourma et Tenkodogo. On note également la construction de 4 lycées techniques professionnels à Bagré, Samandéni, Yako et Kaya.

Au sujet de l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS), il est prévu la construction de 5 services d’anesthésie-réanimation au CHR de Tenkodogo, à l’Hôpital militaire Capitaine Halassane-COULIBALY de Ouagadougou, au CHU régional de Dédougou, au CHU régional de Ouahigouya et au CHU de Bogodogo. Des acquisitions d’équipements médicaux techniques au profit des centres médicaux sanitaires communaux et des services de réanimation de plus de 30 communes sont prévues cette année.

Il est également envisagé l’acquisition, l’installation et la maintenance des centrales de distribution d’oxygène et de réseaux de fluides médicaux au CHR de Tenkodogo, au CHU-R de Dédougou et Ouahigouya, au CHU de Bogodogo et à l’Hôpital militaire Capitaine Halassane-COULIBALY de Ouagadougou.

L’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-3A) quant à elle, prévoit l’acquisition de 6 foreuses de grande capacité avec équipements complets, 100 tracteurs de 40 chevaux, 80 semoirs, 120 petites moissonneuses, 120 motoculteurs, 250 véhicules à deux roues, huit camions, 400 motopompes, deux tracteurs multifonctionnels, 12 égraineuses et 12 botteleuses.

Pour le compte de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), il est prévu l’acquisition d’outils et de petits matériels pour la réalisation des activités.

A propos de l’Initiative présidentielle pour la relève et la promotion de l’élite sportive (IP-RELIS), l’année 2026 connaîtra l’aménagement de l’esplanade du stade et des terrains d’entrainement du complexe footballistique de Bobo-Dioulasso.

Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, ces investissements sont évalués à plus de 110 milliards FCFA et se feront sur fonds propres au profit de toutes les régions du pays.

