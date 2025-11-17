Burkina institute of technology: la promotion ‘’Beog-Neeré’’ pour relever les défis technologiques

Burkina institute of technology (BIT), a effectué le samedi 15 novembre 2025 à Koudougou, la sortie officielle des promotions en génie informatique, électrique et mécanique. Au total, 116 lauréats de la promotion ‘’Beog-Neeré’’ sont désormais aptes à mener des activités concrètes pour le développement du pays des Hommes intègres.

Btisseurs de demain et formés par des Burkinabè à Burkina institute of technology (BIT), ils sont au total 116 lauréats à recevoir leurs parchemins, le samedi 15 novembre 2025, dans la cité du Cavalier rouge. Cette 5e promotion a été baptisée promotion ‘’Beog-Neeré’’ en mooré, qui signifie : « Un lendemain meilleur ». Les trois années passées dans cet institut privé du Burkina Faso, ont été marquées par le travail, la rigueur et le dépassement de soi. « Vous avez appris à penser, concevoir, créer, résoudre des problèmes complexes, qu’ils soient mécaniques, électriques ou informatiques et vous avez su faire des réalisations qui ont été reconnues au plan national et international ».

C’est par ces mots que le directeur général de BIT, Pr François Zougmoré, a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des lauréats du jour. A l’entendre, le monde d’aujourd’hui et encore plus celui de demain, ont besoin des ingénieurs électriciens qui feront briller les villes et électrifier les campagnes, des ingénieurs mécaniciens capables d’imaginer des systèmes durables et ceux informaticiens qui forment des lignes de code en solutions utiles. « Et BIT a su mettre à la disposition du monde, des compétences qui vont innover, bâtir et exceller pour un avenir radieux », s’est-il convaincu.

Débutée en octobre 2022 et achevée en juillet 2025, la promotion ‘’Beog-Neeré’’ est composée d’ingénieurs de travaux en informatique spécialité programmation et entrepreneuriat, en génie mécanique/option mines et agriculture et en génie électrique/option énergies renouvelables. Pour la représentante de la promotion, Alizèta Irma Nikièma, cette fin de formation ouvre la voie à une nouvelle étape qui est celle de l’engagement concret, de l’innovation et de la participation active au développement du Burkina. « Nous ne sommes plus de simples étudiants. Nous devenons des professionnels, des bâtisseurs, des acteurs du changement porteurs de compétences », a-t-elle soutenu.

Les jeunes croient en leurs capacités

Le coordonnateur de l’ONG The Stern stewart institute (TSSI), représentant la fondatrice de BIT, Désiré Yaméogo, a signifié que ces lauréats incarnent bien le nom de leur baptême ‘’Beog-Neeré’’. « Si, la première promotion est passée de 27 étudiants à une centaine de lauréats à nos jours, cela veut dire que les jeunes commencent à croire en leurs compétences et ils viennent se former à BIT avec des enseignants qualifiés », s’est-il enthousiasmé. M. Yaméogo a par ailleurs attiré l’attention du représentant du ministre chargé des Mines, Alexis Dakuyo, sur les difficultés qu’éprouvent les étudiants en fin de formation à obtenir des stages dans les sociétés minières.

Ce dernier qui a dit prendre bonne note, a fait savoir que ces trois domaines sont complémentaires et convergent vers un même objectif, qui consiste à accélérer la transformation structurelle du pays des Hommes intègres, qui tient à cœur le Président du Faso. Pour le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, cette sortie n’est pas seulement celle des impétrants. Elle est celle d’un peuple car selon lui, lorsqu’une jeunesse se forme, c’est tout un pays qui avance.

« La connaissance est le plus noble des héritages et vous l’avez conquise par l’effort, la persévérance et la vision. Votre savoir doit être un service pour votre communauté. N’acceptez jamais qu’on vous dise comment se font les choses. C’est à vous de montrer comment les choses doivent se faire

dé-sormais, avec tout ce qui vous avez acquis comme connaissances de vos enseignants dévoués », a-t-il lancé à l’endroit de la promotion ‘’Beog-Neeré’’.

Afsétou SAWADOGO