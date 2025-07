Camp vacances linguistique et ludique: 115 enfants initiés à l’apprentissage de l’Anglais

Le Centre de langues des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina a clôturé la troisième édition du Camp vacances linguistique et ludique, jeudi 17 juillet 2025, à Ouagadougou.

L’Anglais est une langue importante dans le monde des affaires. Conscient de cette réalité, le Centre de langues des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) veut outiller les enfants à l’apprentissage de la langue de Shakespeare à travers le camp vacances linguistique et ludique. La clôture de la troisième édition du camp est intervenue, le jeudi 17 juillet 2025, à Ouagadougou. Le directeur de la formation professionnelle de la CCI-BF, Hermann Garé, a indiqué que l’initiative est venue du projet de création d’un centre de langue des affaires au sein de leur dispositif opérationnel. Pour cette édition, 115 enfants âgés de 5 à 18 ans ont pris part à l’activité durant deux semaines. M. Garé a confié que les premières sessions de formation étaient dédiées aux adultes, des hommes d’affaires ou des professionnels qui souhaitaient améliorer leur niveau en Anglais.

« Nous avons décidé de commencer avec les tout-petits afin de leur apprendre à parler l’Anglais dans un milieu récréatif. Cela les amènera à apprécier la langue et à ne pas avoir de difficultés plus tard », a assuré Hermann Garé. En sus de l’Anglais, M. Garé a soutenu que d’autres activités ont été menées telles que l’initiation à l’intelligence artificielle, la programmation informatique, la musique et l’écologie. « Nous avons appris aux enfants à entretenir les arbres, faire du compost pour que de retour chez eux, ils puissent impacter le milieu dans lequel ils vivent et que l’apprentissage de l’Anglais ne soit plus un fardeau pour eux », a-t-il confié. Le parent, Salif Zongo, a bien apprécié le camp. « Je suis content de voir des tout-petits qui arrivent à s’exprimer en Anglais et à Jouer des instruments de musique tels que la batterie, le piano, en peu de temps », s’est-il réjoui. L’élève en classe de terminale, Gérald Wendpayangdé Yaogo, a aussi salué l’initiative. Il a affirmé que durant ces deux semaines, il a appris l’Anglais, l’Informatique, la Culture hors-sol, ainsi que la Musique.

Abdoulaye BALBONE

Bithia NANEMA

(Stagiaire)