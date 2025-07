Concours directs 2025: 2 401 977 candidatures pour 7 056 postes

Le ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale a dressé, au cours d’une conférence de presse, le bilan à mi-parcours de l’administration des concours directs et professionnels session 2025 de la Fonction publique, vendredi 18 juillet 2025, à Ouagadougou.

L’administration des épreuves écrites des concours directs de la Fonction publique est prévue du 21 au 28 juillet 2025 à l’ENAM pour les concours administrés en ligne et du 1er au 10 août 2025 pour les autres concours directs. C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée, le vendredi 18 juillet 2025 à Ouagadougou, par le Secrétaire général (SG) de ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection sociale, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, sur l’organisation des concours directs de la fonction publique.

Il a indiqué que 54 concours seront administrés en ligne pour 9 201 candidatures et le reste des concours directs seront administrés le matin et l’après-midi, dans les 13 chefs-lieux de région du 1er au 10 août. M. Oboulbiga a aussi confié que 252 concours ont été ouverts sur 253 autorisés. Il a en outre soutenu qu’à l’issue des inscriptions, 308 859 candidatures ont été enregistrées pour les concours paramilitaires et professeurs certifiés des lycées et collèges, 1 349 694 candidatures pour les concours de niveau supérieur ou égal au baccalauréat et 743 424 candidatures pour les concours de niveau inférieur au baccalauréat, soit un total de 2 401 977 candidats en lice pour les concours directs de la fonction publique 2025 avec 7 056 postes à pouvoir par concours directs session 2025.

Le SG du ministère en charge de la Fonction publique a d’ailleurs relevé qu’une trentaine de candidats ont postulé à plus de 40 concours chacun. Il a également soutenu que l’objectif est de proclamer les résultats d’admissibilité entre le 23 juillet et le 20 août 2025 et les résultats définitifs d’admission au plus tard, le 21 septembre 2025. Pour ce qui concerne les innovations majeures dans l’organisation des concours cette année, il a évoqué l’ordre chronologique des numéros de récépissé dans la répartition des candidats par salle avec pour but de faciliter l’installation des candidats et d’améliorer le dispositif de lutte contre la fraude aux concours.

La répartition des candidats dans les jurys, a-t-il poursuivi, se fera par tranche de numéro de récépissé. A l’occasion, le SG a invité l’ensemble des candidats à bannir certains actes non formels à l’administration des concours comme le mauvais codage de leur numéro de récépissé sur les copies, les surcharges sur les copies, la non-apposition de leur signature ou de leurs noms sur le procès-verbal de salle mis à leur disposition par les surveillants.

Pour une organisation réussie des concours, M. Oboulbiga a fait savoir que l’administration des épreuves connaitra la mobilisation de plus de 100 établissements à Ouagadougou et 143 dans les autres régions. « 6 500 personnes prendront en charge le secrétariat de l’organisation des épreuves écrites », a-t-il ajouté. Le secrétaire général du ministère en charge de la Fonction publique a par ailleurs relevé la mobilisation de plus de 33 400 surveillants et 2 265 personnels d’appui et le déploiement des Forces de défense et de sécurité dans les centres de composition pour assurer la bonne marche des épreuves écrites des concours direct 2025.

Abdoulaye BALBONE

Tambi ZONGO

(Stagiaire)