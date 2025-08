CAN féminine : La CAF écarte Noumandiez Doué après la finale controversée Nigeria#Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché. L’Ivoirien Noumandiez Désiré Doué n’est plus directeur de l’arbitrage au sein de l’instance continentale. Cette décision survient dans un climat tendu, alimenté par la vive contestation de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine, disputée samedi dernier au stade olympique de Rabat. En rappel, le Nigeria s’est imposer face au Maroc (3-2).

Dans un courrier officiel adressé à la CAF, l’instance dirigée par Fouzi Lekjaa a dénoncé une série d’« erreurs décisives » de l’arbitre namibienne Ansenio Tuwananiqua, assistée par la Rwandaise Alice Umutesi et la Sénégalaise Tabara Mbodji, avec Salima Mukansanga (Rwanda) à la VAR.

Pour étayer sa réclamation, la Fédération marocaine a transmis un dossier vidéo compilant plusieurs séquences clés, parmi lesquelles un penalty évident non sifflé pour les Lionnes de l’Atlas et une « décision discutable » en faveur des Nigérianes. Selon la FRMF, ces erreurs ont lourdement pesé sur l’issue de la rencontre et favorisé la consécration des Super Falcons.

Face à la polémique et à la récurrence des critiques concernant le niveau de l’arbitrage africain, la CAF a décidé de se séparer de Noumandiez Doué, directeur de l’arbitrage, ont précisé des sources bien informées de Hespress. De plus, elles ont affirmé que la Confédération a pris cette révocation comme première mesure disciplinaire. L’instance continentale assure par ailleurs réfléchir à des réformes structurelles pour rehausser la qualité et la crédibilité de ses compétitions, masculines comme féminines.

