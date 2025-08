Casques bleus chinois: une force au service de la paix mondiale

Le 80e anniversaire des Nations Unies est célébré cette année. Créée à l’issue de la Seconde Guerre mondiale avec, entre autres, pour objectifs le maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde, l’ONU s’est évertuée tant bien que mal à intervenir dans les zones de conflits pour préserver les vies humaines. À travers sa force dénommée les casques bleus, fruit de la contribution de bon nombre de ses États membres, l’ONU a été présente dans les différents théâtres d’opérations en tant que force d’interposition pour limiter les effets dévastateurs des conflits et guerres. Les casques bleus constituent l’architecture essentielle dans les missions de paix de l’ONU.

Dans les initiatives de l’ONU pour le maintien de la paix et la sécurité mondiale, la Chine n’a ménagé aucun effort pour apporter un contingent conséquent dans les effectifs des casques bleus. Les casques bleus chinois se sont imposés comme une force clé au service de la paix et de la sécurité mondiales. Depuis l’envoi, en 1990, d’observateurs militaires aux Nations Unies, les forces armées chinoises ont inscrit en lettres d’or leur participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. En 1992, la Chine a envoyé sa première unité militaire de casques bleus aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. De nos jours, les casques bleus chinois font partie de la cheville ouvrière du dispositif de maintien de la paix de l’organisation internationale dans diverses zones de conflits.

L’engagement de la Chine aux côtés de l’ONU en faveur de la paix s’inscrit dans un élan de solidarité mondiale pour un monde stable et pacifique. Comme l’avait mentionné le président chinois Xi Jinping, lors du sommet des Nations Unies sur le maintien de la paix en 2015, la paix est le souhait commun et l’objectif noble de l’humanité. Selon lui, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont été créées pour la paix et existent pour la paix, devenant ainsi un moyen important de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. De son avis, les opérations de maintien de la paix apportent de la confiance dans les zones de conflit et donnent de l’espoir à la population locale.

Que ce soit en République démocratique du Congo, au Mali, au Soudan du Sud, au Sahara occidental ou au Liban, les casques bleus chinois ont été présents aux côtés d’autres frères d’armes pour maintenir la paix et la sécurité sous la bannière de l’ONU. Sur ces différents théâtres d’opérations, ils ont apporté l’assistance aux populations civiles en détresse et leur ont épargné d’une vie menacée par les forces en conflit. Ces soldats de la paix ont redonné espoir à des millions de personnes qui étaient abandonnées à elles-mêmes. Au-delà de leur mission principale de maintien de la paix, les casques bleus chinois ont entrepris des œuvres caritatives au profit des populations. À titre illustratif, ils ont réhabilité des voies au Soudan du Sud pour favoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans des zones inaccessibles, construit des infrastructures éducatives et sportives pour améliorer la qualité de l’enseignement. Par ailleurs, les casques bleus ont également initié des échanges culturels dans des établissements au Soudan du Sud pour promouvoir l’amitié sino-africaine. En République démocratique du Congo (RDC) où ils sont restés pendant 20 ans, les casques bleus chinois ont laissé également une empreinte dans les interventions sociales. Autant d’actions qui ont amélioré le quotidien des populations meurtries par la guerre.

Armée au service de la paix, l’armée chinoise a institutionnalisé sa participation aux initiatives de maintien de la paix de l’ONU en établissant une force de réserve de maintien de la paix de 8 000 soldats. Ce sont plus de 50 000 soldats chinois qui ont déjà pris part à des opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans plus de 20 pays et régions dans le monde. Rien qu’en Afrique, ce sont plus de 30 000 casques bleus chinois qui ont été envoyés pour effectuer des tâches dans 17 zones de missions de maintien de la paix, selon le livre blanc intitulé « La Chine et l’Afrique dans la nouvelle ère : un partenariat d’égalité», publié en 2021.

Selon les données en 2023, plus de 2 200 casques bleus chinois sont déployés sur 8 théâtres d’opérations à travers le monde. Partout où ils sont intervenus, les casques bleus chinois se sont distingués par leur discipline et le respect des principes de leurs missions. La Chine a consenti un lourd sacrifice dans ce quête de la paix puisque 25 casques bleus chinois sont tombés sur des théâtres d’opération.

Depuis que la Chine a retrouvé son siège légitime à l’ONU le 25 octobre 1971, suite à la résolution 2758, le pays asiatique s’est résolument engagé au sein de l’instance internationale en faveur de la paix et de la sécurité mondiales. Pour la Chine, soutenir la paix, c’est promouvoir un développement au service de l’humanité. À l’occasion du 80e de l’ONU, la contribution des casques bleus chinois au service de la paix est énorme. Plus qu’une armée chinoise, c’est une force au service de la promotion d’un développement commun et harmonieux. Le développement n’est possible que dans un contexte de stabilité et de sécurité. Face aux convulsions du monde, la Chine s’est mise dans une posture avant-gardiste pour agir en faveur de la paix et de la sécurité. En cette date anniversaire, il faut tendre une fière chandelle à cette force qui a inscrit les idéaux de paix et de sécurité dans le monde au cœur de ses missions. Au moment où le monde reste encore confronté à des incertitudes, il y a lieu d’encourager les efforts des casques bleus dans la pacification du monde. C’est dans cette dynamique de contributions multiformes que la communauté d’avenir partagé pour l’humanité tant prônée par la Chine sera une réalité.

Karim Badolo

CGTN Français

(Photo : VCG)