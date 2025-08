Région du Djôrô: Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo en visite officielle à Gaoua

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, séjourne à Gaoua, dans la région du Djôrô, les 1er et 2 août 2025. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités administratives et coutumières, conduites par le gouverneur de la région, Siaka Barro.

Dans le respect des us et coutumes, le chef du gouvernement s’est rendu au palais du chef de canton de Gaoua pour une visite de courtoisie. À cette occasion, il a salué le rôle des autorités traditionnelles dans la préservation de la cohésion sociale. « Nous sommes venus vous rendre hommage pour les efforts que vous déployez au quotidien en faveur de la paix et du vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

Le chef de canton, entouré de notables, a exprimé sa gratitude pour cette marque de considération. Il a donné sa bénédiction au Premier ministre et à sa délégation, tout en saluant la dynamique de développement impulsée par les autorités. « Votre visite et le suivi des chantiers comme celui du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) témoignent de l’engagement du gouvernement aux côtés des populations. Cela nous va droit au cœur », a-t-il affirmé.« Que les mânes du Bafudji vous accompagnent dans votre mission au service du peuple », a conclu le chef coutumier, en guise de prière et de bénédiction. Le Premier ministre va accorder des audiences les chefs de circonscription administratifs, le chef de corps des différents corps militaires et parents militaires, les autorités coutumière et religieuse la coordination régionale des organisations de la société civile du Djôrô.

Au cours de son séjour, le Premier ministre visitera les chantiers du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Gaoua. Cette infrastructure stratégique, lancée en 2023, par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, visent à renforcer l’offre de soins dans la région du Djôrô.

