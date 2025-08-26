Civisme, patriotisme et cohésion sociale: la région du Nazinon appelée à plus d’engagement citoyen

La coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, a organisé, le mardi 26 août 2025, à Manga, dans la région du Nazinon, une conférence publique axée sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, la cohésion sociale et la paix.

Le gouvernement burkinabè veut raviver la fibre patriotique et renforcer davantage les valeurs citoyennes au sein de la population. C’est dans cette optique que la coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits humains a organisé, mardi 26 août 2025, une conférence publique autour de ces thématiques, à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon.

Selon la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, la conférence s’inscrit dans une vaste campagne nationale de sensibilisation à travers les différentes régions du pays. Dans le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qu’elle a lu pour les participants, elle a noté que ces conférences publiques visent une prise de conscience collective face à des enjeux marqués par « des relations, au niveau international, plus complexes et une gouvernance, au niveau national, plus exigeante que jamais ».

« Dans la quête d’un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion, plusieurs défis sont à relever dont ceux d’une citoyenneté responsable et d’un engagement accru pour la patrie », a insisté le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a ainsi exhorté les Burkinabè à maintenir constamment allumée la flamme patriotique et à renforcer leur engagement citoyen pour bâtir une nation prospère et de justice suivant les idéaux de la Révolution progressiste populaire.

Des populations engagées

« Chacun est invité à incarner ces valeurs citoyennes mais il est important de travailler à les partager, à les transmettre autour de soi », a-t-il ajouté, rappelant que l’éducation aux valeurs constitue « une mission d’intérêt national qui incombe à tous ». La conférence a porté sur trois thèmes principaux qui sont le civisme et la citoyenneté, le patriotisme et la participation citoyenne, ainsi que la culture de la paix et la cohésion sociale.

Les communicateurs ont rappelé que la promotion des valeurs citoyennes telles que la solidarité, le civisme, les civilités et le patriotisme constituent des leviers pour préserver la paix et soutenir les chantiers de développement en cours. Aussi, ils ont invité les participants à les cultiver au quotidien.

Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales et socioprofessionnelles de la région ont salué la vision « révolutionnaire » des autorités actuelles et promis de s’investir pleinement pour la réussite de l’ensemble des chantiers engagés pour un Burkina Faso « prospère et souverain ».

La gouverneure du Nazinon s’est dit « satisfaite » de la forte mobilisation, de l’implication totale et des engagements « sans conditions » des populations aux côtés des autorités nationales.

Le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Benjamin Sow a estimé, lui aussi, que la conférence a été une réussite au regard de l’intérêt manifesté par les participants lors des communications et de la « très forte mobilisation » enregistrée. Soulignant que la conférence n’est qu’une étape, le coordonnateur technique

de l’IPDC, Dominique Konombo, a rappelé qu’elle doit être suivie d’actions concrètes.

« Cette conférence n’est pas un simple cadre de sensibilisation, elle est une invitation à l’action collective, un appel à réactiver nos valeurs ancestrales, à responsabiliser les jeunes, à redonner aux communautés des outils de dialogue, de la solidarité, de la cohésion », a-t-il déclaré. La conférence publique sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, la cohésion sociale et la paix, à Manga, a rassemblé des participants venus des trois provinces du Nazinon que sont le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo.

Elle a aussi connu la participation d’invités de marque dont le chef d’Etat-major adjoint de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yaguibou, le président du Conseil régional du patronat burkinabè du Nazinon, Joseph Rouamba, l’inspecteur divisionnaire des Douanes en disponibilité, Kuilbila Jean Sylvestre Sam et le conseiller technique du président du Faso, Alouna Traoré.

