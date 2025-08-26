Divagation des animaux à Ouagadougou : les amendes et droits de fourrière en hausse

La commune de Ouagadougou veut hausser le quantum des amendes contre la divagation des animaux afin de contribuer à l’assainissement de la ville. C’est, du moins, ce qu’a appris Kantigui, selon une information en provenance de la délégation spéciale de la commune. Cette hausse des amendes et droits de fourrière, a-t-on précisé à Kantigui, est une conclusion de la troisième session ordinaire de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou qui s’est tenue, vendredi 22 août 2025. « Les amendes et droits de fourrière ont été revus à la hausse pour dissuader(…)

