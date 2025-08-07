Cohésion sociale : le Mouvement La Patrie ou Rien célèbre la parenté à plaisanterie

En vue de donner un coup de fouet à la cohésion sociale et au vivre-ensemble, Le Mouvement La Patrie ou Rien a organisé la Ire. édition du festival Faso Tigungü qui s’est déroulée, du 1er au 3 Août 2025, au quartier Paglayiri de Ouagadougou. L’événement a eu lieu sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, monsieur Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

Faso Tigungü, qui signifie littéralement ‘’ Rassemblement des communautés du Burkina Faso’’, est une trouvaille de la Coordination nationale de l’association de veille citoyenne dénommée Le Mouvement La Patrie ou Rien, pour raviver les flammes de la parenté à plaisanterie afin de renforcer le vivre-ensemble au Burkina Faso. Pour y parvenir, les membres du mouvement ont organisé la Ire édition du festival Faso Tigungü, du 1er au 3 Août 2025, au quartier Paglayiri de Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, monsieur Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, représenté par le chargé de missions, monsieur Amidou Belem. Au cours de ces 72 H, huit communautés se sont rivalisées en sport, en art culinaire, en danse traditionnelle, en conte,…En plus de ces activités, le public a eu droit à une rue marchande et à un panel sur la parenté à plaisanterie à l’espace Morène. Selon M. Belem, le ministère de la Culture ne peut qu’accompagner de telles activités culturelles qui dynamisent la société burkinabè. « La parenté à plaisanterie est très importante dans notre patrimoine culturel. Elle permet aux différentes communautés de vivre paisiblement ensemble et d’éviter des mésententes profondes entre elles », a-t-il ajouté. Selon le président national du Mouvement La Patrie ou Rien, Amidou Sawadogo, cette première édition a été pensée et réalisée par les membres du mouvement en guise de contribution à la valorisation de nos traditions. « Nous remercions le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir instauré la journée des coutumes et des traditions. Pour accompagner cette belle idée, nous avons jugé opportun d’organiser Faso Tigungü en vue de mettre en valeur la parenté à plaisanterie au pays des Hommes intègres », a-t-il précisé. Faso Tigungü a été organisé grâce au co-parrainage de Sa Majesté Wappasi Naaba de Saaba et de Mme Juliette Yabré/ Kongo, fondatrice du Musée de la femme. Madame Yabré, avant le début des activités, a donné au public une brève explication de l’origine de la plaisanterie entre Mossi et Sana. Le tournoi de maracana qui a opposé les différentes communautés a vu le sacre de l’équipe des Peulhs sur celle des Sana en final par le score étriqué d’un but à zéro aux tirs au but. A l’issue des 72H d’activités, on note une satisfaction générale au niveau des organisateurs.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement 6 de Ouagadougou, Idrissa Théodore Yaméogo, s’est réjoui d’avoir accueilli la première édition de Faso Tigungü dans son arrondissement. « La parenté à plaisanterie est à valoriser davantage dans nos cités. Nous invitons les différentes communautés à protéger cette valeur sociétale », a-t-il insisté.

Adama de MALIKI