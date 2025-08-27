Commune de Nako : plus de 700 plants pour protéger des sites sacrés du Djôrô

L’association Baan-LU a lancé, le samedi 23 août 2025, dans la commune de Nako, à 42 km de Gaoua, une opération de plantation d’arbres visant à protéger et préserver les sites sacrés du Djôrô.

La commune de Nako, située à 42 kilomètres (km) de Gaoua, chef-lieu de la région du Djôrô, a abrité le samedi 16 août 2025, la première édition du reboisement des lieux de cultes traditionnels de la localité.

L’initiative, portée par l’association Baan-LU, vise à protéger et préserver les sites sacrés de la localité. Au total, plus de 700 plants composés, notamment de baobabs, de caïcédras et d’arbres épineux à valeur médicinale ont été mis en terre sur trois sites traditionnels. Conscient de l’importance de l’activité, le chef djôrô de Nako a mobilisé l’ensemble de la communauté, des jeunes aux personnes âgées, pour reverdir ces lieux symboliques.

« Nako est une zone où se pratique le Djôrô.

Il est donc important que nous

protégions les lieux où nous faisons nos rites initiatiques», a déclaré le chef djôrô de Nako. De son côté, le président du conseil d’administration de l’association Baan-LU, Samy Palé, a souligné que cette action cadre avec la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage le reverdissement du Burkina Faso à travers la plantation d’espèces

utilitaires et médicinales.

« L’objectif est atteint. C’est notre devoir de protéger nos lieux de cultes traditionnels », a-t-il indiqué, tout en saluant l’engagement de la population locale. Le service des Eaux et forêts de Nako a également accompagné l’opération.

« L’initiative de l’association Baan-LU est à saluer. En tant que service technique, il est de notre devoir d’accompagner le reboisement des lieux sacrés de la commune », a affirmé le chef de service des Eaux et forêts, le lieutenant Marcelin Bayili. Engagée dans la préservation des sites sacrés, la jeunesse de Nako, par la voix de Samy Roland Kambiré, a promis d’assurer le suivi et l’entretien des plants afin de garantir le reverdissement effectif des sites sacrés. Après cette activité « réussie », l’association Baan-LU prévoit d’étendre

le reboisement aux autres communes de la province du Poni où se pratique le Djôrô, notamment Gbomblora, Loropéni, Broum-Broum et Boussera.

Boudayinga J-M

THIENON