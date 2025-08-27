Initiative présidentielle Faso Mêbo: les corps constitués du Guiriko contribuent à hauteur de 10 060 000 FCFA

Les corps constitués de la région du Guiriko ont remis leur contribution à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le samedi 23 août 2025 à Bobo-Dioulasso. D’une valeur de 10 060 000 F CFA, cette contribution est répartie entre Faso Mêbo et au projet de construction de 50 logements au profit des personnes déplacées internes.

Les corps constitués de la région du Guiriko comptent désormais parmi les contributeurs à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Avec le gouverneur de la région en tête, Mariama Konaté, ils se sont rendus sur le site de l’initiative à Bobo-Dioulasso, pour une remise, le samedi 23 août 2025. A travers l’initiative régionale « j’aime ma région, je m’engage », ils ont pu collecter 10 060 000 F CFA dont 8 070 000 F CFA en espèce pour le compte de Faso Mêbo et de l’initiative communautaire pour la construction de cinquante logements au bénéfice des Personnes déplacées internes.

A Faso Mêbo, les corps constitués ont fait don de 310 tonnes de granite d’une valeur de 4

030 000 F CFA, cinq tonnes de ciment d’une valeur de 550 000 F CFA, d’un bon de carburant de 500 000 F CFA, et de quatre paquets de cache-nez, soit une contribution de 5 090 000 F CFA. La mobilisation des corps constitués du Guiriko, selon le gouverneur Konaté, témoigne de l’intérêt accordé à cette initiative.

Au profit du projet de construction de 50 logements à Moami, la région a pu mobiliser 3 570 000 FCFA en numéraire et 13 tonnes de ciment, soit un montant global de 5 000 000 F CFA, pour la construction d’une villa, aux dires du gouverneur. Pour le responsable du volet assainissement et embellissement de Faso Mêbo du Guiriko, le capitaine Mamadou Héma, depuis le lancement de l’initiative le 2 juin dernier dans le Guiriko, les contributions des forces vives de la région s’élèvent à plus de 1 500 tonnes de ciment et d’une quantité

« astronomique » de sable.

200 tonnes de granite des commerçants

Si l’initiative a reçu suffisamment de ciment et de sable, le besoin, selon le capitaine Héma, se fait sentir en granite et en carburant. « Actuellement nous sommes en manque de granite. Ce qui bloque nos activités », a indiqué le capitaine Héma aux corps constitués du Guiriko. Pour ce faire, le responsable du volet assainissement et embellissement de Faso Mêbo du Guiriko a lancé un appel à toute bonne volonté à les soutenir avec les agrégats pour leur permettre de poursuivre les travaux d’embellissement de la cité de Sya.

Son appel a été entendu, le mardi 26 août 2025, par les commerçants du grand marché et du marché des fruits de Bobo-Dioulasso. En effet, en cette matinée, ils ont fermé boutiques et Yaars pour se retrouver à la mairie centrale pour un don de 200 tonnes de granite, d’une valeur de plus 2,6 millions F CFA au profit de Faso Mêbo. « Nous sommes venus ce matin répondre à l’appel de notre chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui nous invite à bâtir notre pays nous-mêmes », a laissé entendre le porte-parole des donateurs, Ibrahim Koté.

A l’occasion, M. Koté a invité les populations à se mobiliser autour de l’initiative Faso Mêbo afin de construire le Burkina Faso. « Je lance un appel à la population de Bobo-Dioulasso et de tout le Burkina Faso entier à soutenir les élans patriotiques, comme Faso Mêbo, et les autres initiatives présidentielles. Personne d’autre ne viendra construire notre pays à notre place », a-t-il invité. Après le don, les commerçants, tout comme les corps constitués, ont mis la main à la patte en prenant part

aux travaux de pavage sur le site.

Kamélé FAYAMA