Communications électroniques: le projet de couverture de 750 zones blanches présenté aux acteurs de Nando

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a organisé, vendredi 5 décembre 2025, à Koudougou, un atelier régional d’échanges pour présenter le chantier « zéro zone blanche » et le projet de couverture de 750 zones blanches.

Le Burkina fait face aux défis liés à la transformation digitale et à l’accès difficile aux services de communication pour une grande majorité de la population. Dans le cadre de l’amélioration de la couverture des réseaux mobiles et de la mise en œuvre du chantier « zéro zone blanche », le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a prévu, pour l’année 2025, la couverture de 750 zones blanches afin d’offrir des services de communications électroniques aux populations des zones rurales. Ainsi, pour faciliter la mise en œuvre de cette initiative, il a entrepris une série d’ateliers régionaux pour présenter le projet et le faire comprendre aux autorités locales.

L’atelier de la région de Nando s’est tenu, vendredi 5 décembre 2025, à Koudougou. Placée sous la présidence du gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, cette rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs dont les autorités administratives, les leaders coutumiers et religieux, les représentants de l’Autorité de régulations des communications électroniques et des postes (ARCEP), les opérateurs de télécommunications ainsi que les responsables administratifs et techniques du MTDPCE. Le gouverneur Adama Jean Yves Béré a indiqué que la tenue de cet atelier traduit la volonté ferme du gouvernement de faire de l’accès aux services de communications électroniques un droit pour chaque citoyen, où qu’il se trouve sur le territoire national. Pour le gouverneur, ce projet n’est pas seulement une réponse technique à un déficit du réseau, il s’agit d’un levier stratégique pour renforcer la résilience des populations dans le contexte sécuritaire actuel. Il va, selon lui, stimuler le développement socio-économique des localités rurales et favoriser l’inclusion numérique.

« 104 sites dans le Nando »

A l’écouter, cet atelier est une belle opportunité de dialogue et de concertation. « Il permettra de partager les défis liés au déploiement des infrastructures », a-t-il ajouté. Le gouverneur s’est engagé à accompagner les autorités locales dans la mise en œuvre du projet dans la région de Nando.

Dans le même sens, le Directeur général (DG) des communications électroniques, Nongobzanga Zongo, s’est également réjoui de la tenue de cet atelier, car il permettra de trouver des solutions pour faciliter la mise en œuvre du projet. « Nous rencontrons des difficultés dans l’acquisition des terrains pour l’implantation des pylônes, car certains estiment que cela crée des problèmes de santé », a-t-il fait savoir. Pour lui, l’objectif est de faire comprendre aux populations des zones rurales le principe du réseau et d’obtenir leur adhésion afin de permettre l’accès à la connectivité sur toute l’étendue du territoire national.

S’agissant de la répartition des 750 sites d’installation, M. Zongo a souligné que la région de Nando bénéficiera de 104 sites d’installation sur les 750 répertoriés. Toujours selon le DG des Télécommunications, il existe près de 2 000 zones blanches sur l’étendue du territoire national à couvrir. Il a lancé un appel à l’endroit des différentes collectivités à travailler pour favoriser l’adoption du projet par les populations rurales. Il a également rassuré les zones non concernées pour cette année en précisant que le projet s’étend sur plusieurs années et que l’objectif est de couvrir tout le territoire national à l’horizon 2030.

Beyon Romain NEBIE

Didier OUEDRAOGO (Stagiaire)