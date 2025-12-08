CAN 2025: Brama Traoré révèle une liste entre expérience et jeunesse

L’attente a pris fin pour les supporters burkinabè. Le sélectionneur national des Etalons, Brama Traoré, a dévoilé, ce lundi, une liste des 25 joueurs convoqués pour défendre les couleurs nationales lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Au cours d’une conférence de presse à Ouagadougou, le coach a justifié ses choix, marquant le début de sa première CAN à la tête de la sélection, avec l’ambition de remporter le trophée.

La liste présentée par Brama Traoré est un mélange stratégique de cadres expérimentés et de jeunes talents prometteurs. Parmi les noms familiers qui composent l’ossature de l’équipe, on retrouve des piliers évoluant dans les grands championnats européens comme, dans les buts, Hervé Koffi (RC Lens) et Kilian Nikiéma (ADO La Haye), a la défense, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Issoufou Dayo (Umm Salal SC), Nasser Yacouba Djiga (Wrexham AFC) et Steeve Farid Yago (Aris Limassol).

A l’attaque, les habitués seront présents au Maroc tels que le capitaine Bertrand Traoré (Sunderland), Dango Ouattara (Brentford) et le retour notable de Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), longtemps éloigné des terrains pour blessure. La sélection d’Arsène Guy Kouassi (AC Ajaccio) et d’autres jeunes joueurs témoigne de la volonté du sélectionneur de rajeunir l’effectif tout en s’appuyant sur l’expérience. Le sélectionneur n’a pas éludé les questions sur l’absence de certains joueurs, notamment Mohamed Ouédraogo et Mohamed Konaté.

Brama Traoré dit préférer mettre l’accent sur la dynamique collective et la préparation physique du groupe. Interrogé sur le cas d’Issa Kaboré (Wrexham AFC), actuellement blessé, Brama Traoré a exprimé sa confiance : « Concernant Issa, c’est un cadre important sur le terrain et en dehors. C’est pour cela qu’on attend de voir les résultats de son IRM, le 12 décembre 2025 ». Ce maintien illustre l’importance accordée aux leaders et à l’esprit d’équipe.

Le moment fort de la conférence a été l’affirmation des grandes ambitions du staff technique. Brama Traoré s’est montré particulièrement déterminé : « L’encadrement technique veut écrire une histoire glorieuse de notre football. Et cela passe par une victoire finale à la CAN. Nous connaissons les ambitions des uns et des autres. Si chacun devait s’exprimer, nous dirions que nous voulons cette coupe. Il faut une atmosphère de victoire pour aller à la victoire ». Ce discours, mobilisateur et confiant, insuffle un vent d’espoir dans le cœur des supporters des Etalons. Le parcours du Burkina Faso débutera, le 24 décembre 2025, contre la Guinée Equatoriale avant d’affronter l’Algérie, le 28 décembre 2025, et de terminer la phase de groupe face au Soudan, le 31 décembre.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

La liste des 25 étalons convoqués par Brama Traoré pour la CAN 2025

GARDIENS

Hervé KOFFI (Angers SCO, D1 France)

Kilian NIKIEMA (ADO Den Haag, D2 Pays-Bas)

Sofiane Farid OUEDRAOGO (Al Hilal SC, D1 Soudan)

#DEFENSEURS

Nasser Yacouba DJIGA (Rangers, D1 Écosse)

Edmond TAPSOBA (Bayer Leverkusen, D1 Allemagne)

Issoufou DAYO (Umm Salal SC, D1 Qatar)

Adamo NAGALO (PSV Eindhoven, D1 Pays-Bas).

Steeve YAGO (Aris Limassol, Chypre D1)

Issa KABORE (Wrexham, D2 Angleterre)

Arsène KOUASSI (Lorient, D1 France)

Abdoul Rachid AYINDE (Réserve de La Gantoise, D2 Belgique)

MILIEUX

Ibrahim Blati TOURE (Pyramids FC, D1 Egypte)

Cédric BADOLO (Spartak

Trnava, D1 Slovaquie)

Saïdou SIMPORE (National Bank, D1 Egypte)

Mohamed ZOUGRANA (MC Alger, D1 Algérie)

Gustavo SANGARE (Noah FC, D1 Arménie)

Stéphane Aziz KI (Wydad Casablanca, D1 Maroc)

Ismahila OUEDRAOGO (OB Odense, D1 Danemark)

ATTAQUANTS

Bertrand TRAORE (Sunderland, D1 Angleterre)

Dango OUATTARA (Brentford, D1 Angleterre)

Ousseni BOUDA (Earthquakes de San José, D1 Etats-Unis)

Pierre Landry KABORE (Heart of Midlothian FC, D1 Ecosse)

Georgi MINOUNGOU (Sounders de Seattle, D1 Etats-Unis)

Cyriaque IRIE (Friboug, D1

Allemagne)

Lassina TRAORE (Shakhtar Donetsk, D1 Ukraine)