Journées portes ouvertes de l’aviation civile du Burkina Faso: valoriser la diversité des formations aéronautiques

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a présidé la cérémonie de lancement des activités des Journées portes ouvertes de l’aviation civile, vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou.

L’Agence nationale de l’aviation civile du Burkina Faso (ANAC-BF) a ouvert ses portes aux publics burkinabè, au cours d’une cérémonie de lancement des activités, vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou. C’est le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Adjima Thiombiano, représentant, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, qui a donné le top départ des activités.

« Bâtir l’avenir de l’aviation civile du Burkina Faso à travers la formation et l’innovation : enjeux, défis et perspectives » a été le thème des Journées portes ouvertes (JPO)de l’ANAC. Le directeur général (DG) de l’ANAC-BF, Daouda Abdoul Aziz Amoussa, a noté que ces JPO constituent un moment d’échanges, de partage d’expériences et d’ouverture vers le grand public.

« Cela va permettre aux acteurs de mieux connaitre nos missions, nos engagements en matière de sécurité et de développement de l’aviation civile », a-t-il précisé. Aussi, a ajouté le DG de l’ANAC-BF, cela va susciter l’intérêt des jeunes aux métiers passionnant du domaine aéronautique. Il a évoqué le contexte de croissance du trafic aérien, l’évolution rapide des technologies et les exigences internationales renforcées. M. Amoussa a également relevé que le développement des compétences constitue un levier stratégique pour l’efficacité et la compétitivité du secteur.

« Ces Journées offrent une tribune de mettre en valeur la diversité des formations disponibles au Burkina Faso », a soutenu Daouda Abdoul Aziz Amoussa. C’est dans cette dynamique, a-t-il poursuivi, qu’il y a eu lieu la construction du Centre de formation aéronautique de l’ANAC-BF, un jalon majeur pour le renforcement des capacités nationales. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur a déclaré que les Journées portes ouvertes s’inscrivent dans la vision des « plus hautes autorités ».

Disposer d’une aviation civile sûre

Selon lui, le Burkina Faso doit disposer d’une aviation civile sûre, sécurisée, dynamique et compétitive sur le plan régional. Et ce, a-t-il noté, en accord avec les exigences du développement durable et au service de la transformation économique. De l’avis du représentant du ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale, ces Journées offrent une plateforme professionnelle favorisant les échanges directs entre experts et praticiens de différents segments du transport aérien.

Il a salué l’engagement de la communauté aéronautique dans la formation, car l’innovation doit s’imposer comme un impératif. « L’avenir de notre ciel dépend avant tout de la formation. Alors que former, c’est transmettre le savoir, développer la maîtrise et offrir à notre jeunesse les outils nécessaires pour évoluer », a-t-il révélé. Pour y arriver, il s’agira d’ouvrir la voie à un souffle nouveau, de repenser les infrastructures, d’intégrer le numérique, d’imaginer des solutions plus écologiques et de faire de l’espace aérien un environnement durable, moderne et sûr, a fait savoir M. Thiombiano.

Le directeur pays, vice-président affaires publiques de Endeavour Mining, Souleymane Boly, a traduit tout l’intérêt à coopérer avec l’ANAC-BF en tant que partenaire et parrain de la cérémonie. Il a souhaité de fructueux partenariats entre l’ANAC-BF et la mine. Une remise de trophées et de lettres de reconnaissance aux sponsors et partenaires a mis fin au cérémonial des Journées de l’aviation civile du Burkina Faso. La Journée de l’aviation civile internationale est célébrée chaque 7 décembre.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)