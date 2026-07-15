Concours directs de la Fonction publique 2026 :A Djibo, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir l’égalité des chances

Le choix de Djibo pour le lancement officiel des épreuves écrites des concours directs de la Fonction publique, session 2026, n’est pas anodin. En portant cette activité nationale dans cette ville durement éprouvée par l’insécurité, le gouvernement adresse un message fort : l’administration publique demeure présente auprès des Burkinabè et chaque Burkinabè doit bénéficier des mêmes services publics, où qu’il se trouve.

C’est dans cette dynamique que le camarade ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, accompagné de son directeur de cabinet, Emmanuel Sorgho a procédé, ce mercredi 15 juillet 2026, au lancement officiel des compositions sur table au lycée provincial de Djibo, en présence des autorités administratives, militaires et des acteurs impliqués dans l’organisation des concours.

Pour la première fois, Djibo accueille un centre secondaire de composition des concours directs de la Fonction publique. Cette décision traduit la volonté des plus hautes autorités de rapprocher davantage l’administration des citoyens en leur évitant des déplacements vers d’autres localités, tout en leur garantissant un accès équitable aux opportunités offertes par la Fonction publique.

Au lycée provincial de Djibo, où 243 candidats composent, le ministre a visité plusieurs salles afin d’encourager les postulants et de constater les conditions d’organisation des concours. Il les a rassurés sur les mesures prises pour assurer la transparence, la crédibilité et l’égalité des chances.

« Nous sommes venus nous assurer que les concours auxquels vous prenez part sont bien organisés, vous encourager et vous souhaiter bonne chance. Toutes les dispositions ont été prises afin de garantir l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats. Nous avons constaté qu’à Djibo également, l’organisation est rigoureuse et que vous êtes placés dans les conditions requises pour compétir », a-t-il lancé aux candidats.

Après avoir visité les salles de composition, le camarade ministre a procédé à l’ouverture symbolique de l’enveloppe de la première épreuve, marquant ainsi le coup d’envoi officiel de la composition sur table sur l’ensemble du territoire burkinabè.

Selon le camarade ministre des Serviteurs du Peuple, le choix de Djibo pour abriter ce lancement national traduit la ferme volonté du gouvernement de réaffirmer la présence et la proximité de l’Etat dans toutes les régions du pays, malgré les défis.

Féliciter tous les acteurs

Il a souligné que cette initiative vise également à démontrer à l’opinion publique que l’action administrative se déploie sur l’ensemble du territoire national, contrairement à ceux qui estiment que certaines localités ne sont pas couvertes par l’administration. A cet effet, il a félicité l’ensemble des acteurs ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS), dont la synergie d’actions a permis ce démarrage réussi. Insistant sur la qualité du recrutement, il a rappelé que seuls les meilleurs seront retenus afin de doter l’Administration publique de ressources humaines compétentes, capables d’offrir un service public toujours plus performant au profit des populations. « Nous allons retenir les meilleurs, car, nous voulons un service public de qualité. Ce service public de qualité est indispensable pour répondre aux besoins de notre administration et servir au mieux le peuple burkinabè », a déclaré le camarade ministre.

L’organisation des concours professionnels, des examens scolaires et désormais du lancement officiel des concours directs à Djibo illustre la détermination constante de l’Etat à maintenir les services publics au plus près des citoyens et à garantir la continuité de l’action administrative, quelles que soient les contraintes. Le ministre des Serviteurs du Peuple a formulé des vœux de plein succès aux milliers de candidats engagés dans cette compétition. « Aux candidats, je voudrais réitérer que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour leur offrir les meilleures conditions de réussite », a-t-il conclu. L’administration des épreuves sur table fait suite à celle en ligne, organisée, du 4 au 12 juillet 2026. La composition sur table se déroule quant à elle, du 15 au 22 juillet 2026, couvrant l’ensemble du territoire national. Au total, 2 056 650 candidatures ont été enregistrées sur la plateforme « e concours », pour 7 547 postes à pourvoir au profit de l’Administration publique.

DCRP/MSP